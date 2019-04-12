【減肥】想飲珍珠奶茶又怕肥？營養師教把握「黃金時間」就不變胖

對於流着「珍奶血」的人來說，要他一步登天不再喝珍珠奶茶，似乎是沒可能的事。不過台灣一名營養師拍片分享，減肥的人亦可以採用循序漸進的方式戒掉奶茶，若真的很想喝，就要把握「黃金時間」，讓糖分順利代謝掉。

台灣美女營養師陳怡錞叮囑減肥者照着她的方式喝珍珠奶茶，就較不容易發胖。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣美女營養師陳怡錞表示，常常遇到有個案想減肥，但又戒不掉珍奶，若愈叮囑不能喝，反而對方更容易跌進深淵。因而她決定改變溝通方式，叮囑減肥者照着她的方式喝珍珠奶茶，就較不容易發胖。

台灣美女營養師陳怡錞叮囑減肥者照着她的方式喝珍珠奶茶，就較不容易發胖。（影片截圖）

陳怡錞建議，減肥可以採用漸進式方法，從原本喝700c.c.改成500c.c.，全糖就減剩半糖，習慣之後再減為微糖。至於頻率方面，可由天天喝，慢慢改為兩天或三天喝一次。另一個方法是把飲料不健康的成分取代，如將脂肪含量非常高的奶精，換成鮮奶茶，珍珠改成愛玉或仙草凍，熱量相對來說可減少很多。

減肥都可以喝珍奶？按圖看4個小秘訣：

+ 4 + 3 + 2

陳怡錞指出秘訣是「把握運動後30分鐘內趕快喝」。（影片截圖）

到底什麼時候喝就不會胖呢？陳怡錞指出秘訣是「把握運動後30分鐘內趕快喝」，因運動後30分鐘，肌肉細胞中的葡萄糖轉運蛋白GLUT4，仍然維持很高的狀態，此時喝下飲料，大部分糖分就可以進入肌肉細胞被利用掉，「被利用後，就不會有多餘的能量轉為脂肪儲存下來」，可是相反地，如果你拖太久，超過60分鐘甚至90分鐘以後才喝，葡萄糖轉運蛋白的活性降到很低，糖份就會合成脂肪儲存下來，因而變胖。

Facebook專頁：Donna營養師-陳怡錞 營養保健專家