粵劇特朗普首演爆滿　連登仔圖文直播盛況　網民：港首套Cult粵劇

由著名風水師兼粵劇作家李居明撰寫的《粵劇特朗普》正式在新光戲院開鑼，這部話題作上演前已經一票難求，昨夜（12日）首演全院滿座，不少觀眾完場後立即上網分享感受，話題性十足。有網民開場前更在討論區上文字直播盛況，可見新光戲院人山人海，買票入場支持者甚多，連國際關係學者沈旭暉也是座上客之一，他大讚該劇創意一流，國際關係資料搜集認真，「我堅係佩服得五體投地」。

《粵劇特朗普》昨晚（12日）上演，新光戲院全院滿座，入場人士需要擠到門口之外。（連登討論區圖片）

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樓主在連登討論區上「現場圖片轉述」《粵劇特朗普》上演盛況，從樓主上載的圖片可見，新光戲院門口已經掛上「全院滿座」旗幟，門口亦有大量等待入場的人士，出現長長人龍。樓主又提到，現場「有大量瘋狂Fans帶同鮮花及名牌支持」。

有人留言表示，是次《粵劇特朗普》的故事題材創新破格，「新光戲院會唔會第一次有咁多後生仔入場睇？」，另外亦有人直指，此劇相信是「香港首套Cult（粵）劇」，更大讚李居明十分聰明，「依家認真做cult事，難得全城等睇戲曲得嚟，又唔會真心笑你」。網民亦覺得生活壓力大，偶爾有一點天馬行空的劇目觀看也是好事。

國際關係學者沈旭暉也入場觀看《粵劇特朗普》，並在instagram上留下評語。他寫道：「假如一生人只看一齣粵劇，一定係《粵劇特朗普》」，除了創意一流之外，國際關係方面的資料搜集亦都十分認真，單是場刊已值回票價，『金星人係善，火星人係惡』，我堅係佩服得五體投地」他亦大讚李居明嘗試「活化」粵劇。

國際關係學者沈旭暉亦有觀看《粵劇特朗普》，他表示「假如一生人只看一齣粵劇，一定係《粵劇特朗普》」。（IG「simon.diplomacy」圖片）

李居明亦在facebook發表感言，指首演空前成功，原因「大概是因為特朗普的魅力吧」，而且吸引到不少年輕人首次進場，「很多都是平生第一次來看粵劇，這是前所未有的場面，令人欣慰」；另外因為全劇都配上英文字幕，成功吸引外國人入場觀看。除了提及觀眾反應熱烈外，他亦指多位老倌身兼數個角色，演技百變，特別點名稱讚主角龍貫天，指他一人分飾毛澤東、特朗普及川普三角，以及以不同年齡變身5個不同造型，「真的是使出渾身解數來演此劇，維妙維肖，難以置信！」

立法會前議員鄧家彪亦有觀看《粵劇特朗普》，指該劇成功吸引年青人入場。（fb專頁「鄧家彪（Bill Tang）」圖片）

李居明在自己facebook上分享照片，指《粵劇特朗普》受到觀眾歡迎，而且有很多年青人入場。

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《粵劇特朗普》是李居明振興粵劇系列的第34個戲寶，劇中提到毛澤東發動文化大革命的時候，只有26歲的特朗普隨時任總統尼克遜到中國交流，而川普則是特朗普流落中國的兄弟，天馬行空的故事靈感來自美國前總統奧巴馬，奧巴馬有一名同父異母弟弟在深圳定居，李居明受訪時曾分析背後創作概念：「既然奧巴馬有個細佬留喺中國，特朗普都可以有個兄弟喺度」。故事還包括其他元素，包括歷史及外星人，連朝鮮最高領導人金正恩也在劇中登場。

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