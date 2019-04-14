懷孕3個月照超聲波　直擊雙胞胎姐妹肚內開拖！　網民：爭做老大

不少兄弟姐妹都是鬥氣怨家，在寧夏銀川一對雙胞胎姐妹更是由媽媽肚內已大打出手，被媽媽在照超聲波時發現，拍下她們的打鬥過程，你一掌，我一拳，十分激烈。不少網民看過影片後，都笑言「爭寵要從肚子開始」。

網上流傳的超聲波片段可見，媽媽肚內的雙胞胎姐妹面對面擠在一起。（網上圖片）

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網上流傳的超聲波片段可見，媽媽肚內的雙胞胎姐妹面對面擠在一起，左邊胎兒突然出了一拳，想不到右邊的胎兒隨即「還擊」，兩人連續「對戰」幾個回合，在場家人及醫護人員都大笑起來。

孩子父親說，超聲波片段是妻子在懷孕3個月產檢時拍下，想不到看到孩子打架場面，他形容「當時更多是驚喜」。現時，雙胞胎已順利出生。

影片引來網民熱論，紛紛留言指「兩人估計是在爭誰先出來」。示意圖，非涉事嬰兒。（getty）

影片引來網民熱論，紛紛留言指「兩人估計是在爭誰先出來」、「兄妹打架從小做起」；有網民就認為影片很有趣，「看着都覺得很開心」、「準媽媽應該很幸福吧」，不過亦有網民指「感覺就是兩個生命相互爭奪資源的場景，其實想想還是挺恐怖」。