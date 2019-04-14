絲襪美女戲院內除鞋晾腳照再瘋傳　網民熱議：無公德定無所謂？

巴士廣告都有提醒：「飛象過河不守禮，雙腳勿踏對面位。」但如有美女做不禮貌的行為，是否可被原諒？近日網上瘋傳一輯相片，只見穿着裙子和絲襪的年輕女子，在戲院內邊看手機，邊「大騷長腿」把雙腳晾在前面的坐位上，而且更脫掉鞋子，舉動令人注目。網民對照片意見兩極化，不少人斥女子無公德心，但有人覺得「漂亮就沒關係」。而經查證，相片原來早於去年12月初已在內地網上瘋傳，最近有人趁《復仇者聯盟4》快上映，又再轉貼瘋傳，相片更在台灣討論區爆紅。

網絡瘋傳兩名女子在戲院內邊看手機，邊把雙腿晾在前面的坐位上。（網上圖片）

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相片在去年初次瘋傳時，上載的內地網民聲稱，在戲院內見到「白絲美女」坐在一排椅子間，把腳放到前面椅子上，旁若無人地玩手機；女子的一名朋友遲來坐下，兩人看戲時不斷討論劇情，又經常拿出手機查看，非常擾人。

上載相片者聲稱提醒對方不要騷擾其他觀眾，但未獲理會，於是在網上公開事件，公審她們沒水準的行為，留言指：「這白絲妹子身材長相還是很有味道的，就是素質嘛，有待提高！」從相片可見，一名女子穿米白色大衣配熱褲，另一名則穿蕾絲裙子，兩人均脫下鞋子，坐下後將雙腳放到前面的椅背，露出修長美腿。

其中一名女子更脫下鞋子，把腿族到前面椅背。（網上圖片）

去年相片流傳時，曾有人質疑相片真偽，因女子兩旁座位都無其他觀眾，而她們姿勢和衣着都太刻意，且故意把頭髮遮住容易，而且連在戲院外的照片都有，質疑是有人「擺拍」出來炒作。

這輯圖片近日被傳至台灣facebook群組，吸引當地網民熱議。不少人狠批女子舉動不文明，認為在公共場所還是要注意禮儀，「腿很好看，但沒水準」、「如果我坐在前面 管你聖女仙女直接把腳拍開」、「好看的皮囊和内在不成正比」。

但有大批男網民則持相反意見，笑言指「美女無罪」，「太誇張，腳怎麼放椅背上，應該放我肩上」、「是妹子我就給過」、「正就沒問題了」、「這麼漂亮是沒關係的」，因有美女和長腿便可原諒。但有網民反駁，「這次容許美女，下次就來大媽、大叔了」。

（綜合）

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