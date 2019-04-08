網傳的士車尾箱疑載人「腳揈揈」嚇窒司機　專家：如屬真人已違法

不少人為了方便，帶同大型行李外出時都會選搭的士，不過多個駕駛者群組近日則瘋傳一張「特別」的士行李相片，引起網民熱議。相中疑似有一名乘客坐於車尾箱面向車外，更以手扶住尾箱蓋，似是正偷看後方車輛，氣氛詭異。 網民看過相片直斥坐尾箱的行為過分兼危險，有機會危害其他駕駛者的安全， 批評「行咁遠都無畀人捉到」。而香港汽車會會長李耀培則向《香港01》表示，如確認「行李」屬真人，司機及乘客均已違法，因行李箱並無配備安全帶，同時可能有超載問題。

多個駕駛者群組近日則瘋傳照片，顯示的士於公路行駛時，有疑似乘客坐於車尾行李箱內，情況驚險。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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多個駕駛者facebook群組近日瘋傳一張的士照片，相中「紅的」正於公路上行駛，車尾的行李箱則因放有物品而打開，仔細一看，的士行李箱內除普通行李外，更疑有一名活生生坐在車尾的乘客，該乘客更雙腳「吊吊揈」，並以手扶住行李箱蓋，似是正在偷看車外風景，場面非常驚險。

現時法例容許乘客帶同行李乘搭的士，惟行李太大或會影響駕駛安全。（資料圖片）

有曾目擊涉事的士的司機稱，相片相信於晚上約7時許拍攝，事發時未有留意行李箱內載有乘客，但仍感奇怪，「我冇仔細望，只係覺得呢件行李好奇怪，點解呢件行李會有2個架鉤住的士車底嘅」。

相片引起網民熱議，不少人直指涉事司機及乘客過分及危險，批評行為缺乏危險意識，一旦發生意外後果不堪設想，亦會干擾其他駕駛者，增加意外風險，「後面啲司機會唔會嚇到揸唔到車」，「佢哋啲藉口一定是驚個尾冚甩出來，所以特登搵個人坐後尾箱扶實個尾冚」，「老實講好難諗到個合理理由同佢兜」。

亦有網民看過相片後表示認出涉事的士，直指對方是「慣犯」，並非首次作出危險行為，批評其駕駛態度有問題。不過有人亦質疑，即使的士司機願意讓乘客坐於車尾箱，亦要乘客自己願意坐，故雙方也有責任，「有人想殺人，另外又有人想自殺」。

香港汽車會會長李耀培表示，如行李箱內載有乘客，司機及乘客均已違法。（資料圖片）

香港汽車會會長李耀培表示，暫未能確定相中的士行李箱上是真人或大型公仔，如屬真人，司機及乘客均已違法，因行李箱並無配備安全帶，同時可能有超載問題。

他續指即使並非真人，如此大型的行李亦對駕駛安全造成影響，因該貨物會阻擋司機觀看車內的倒後鏡，令其視野受阻；同時大型行李於上斜時有機會跌出，釀成危險。李指出，任何駕駛者如刻意於車上貼出、放置或展示對他人造成影響的物品，亦有機會已屬違法，故建議乘客帶同大型行李或貨物時應使用貨車。

（fb群組「馬路的事討論區」、「的士司機資訊網 Taxi」）

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