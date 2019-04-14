台無業男偷1萬元彩券僅刮中3000元　領錢後被捕　警：天都唔幫你

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台灣林姓攤檔商人因為身體不便，平時在高雄愛河旁擺檔。豈料2月中旬時一時大意，遭陳姓男子偷走刮刮樂彩券。警方獲報後，結合台彩將陳追捕到案，陳到派出所後坦承犯案，並稱50張刮刮樂卻只中3000元台幣，讓員警感嘆「不義之財，果然幸運之神也不會眷顧。」

警方表示，2月中旬高雄市新興警分局接獲報案，林姓攤檔商人稱自己所販賣的50張面額200元的刮刮樂彩券被偷，損失1萬元台幣。林男報案後，警方隨即着手偵辦，並通知台彩中心，但因現場未有CCTV，林也不知道被偷竊時間，讓案情陷入膠着。原以為事件不了了之，但日前新興警分局接獲台彩通報，小港區某彩券行有連號獎券兌換紀錄，員警立即前往彩券行翻看CCTV，發現無業的44歲陳姓男子涉有重嫌，並循車追查陳男到案。

陳男供稱，當時趁攤商不注意，趁機靠近抽一本彩券就走，偷走刮開後又不敢馬上兌領，想等一段時間後再去兌領，以避開員警的追查。原以為沒事了，沒想到一兌領員警就找上門，刮開後中獎的3000元台幣也已花光。員警訊後依竊盜罪將陳男函送高雄地檢署偵辦，陳男藉由行竊得來的50張刮刮樂，全數兌現後卻只中獎新台幣3000元，讓員警感嘆，不義之財，連幸運之神也不會眷顧。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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