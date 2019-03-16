台視障伯賣彩券遇賊　大力捶頭自責超心酸　熟客被捕後跪地道歉

欺負老弱最可恥！台南一名七旬視障伯伯與妻子相依為命，夫婦會到夜市擺檔賣刮刮樂彩券牟取微薄收入。不過，攤檔日前被賊人偷走10張面值500元的彩券（約值1300港元），伯伯損失慘重後十分自責，懊惱地不斷捶打自己的頭。女途人拍下這心酸的一幕，呼籲網民做好心替來買彩券，助伯伯彌補損失。事件引來網民關注，當地警方追查後拘捕涉案男子，原來他是攤檔熟客，趁伯伯不以為意時下手偷竊，他事後跪在伯伯夫婦前道歉請求原諒，雙方已達成民事和解。

黃伯發現偷彩券被偷後傷心自責，不停懊惱地捶打自己的頭。（fb圖片）

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據台媒報道，遇竊伯伯姓黃，76歲，有視力障礙，與妻子一起在花園夜市賣彩券。前日（14日）晚7時許，一名男熟客假裝要購買500元彩券，整本彩券拿走到攤位後方挑選，選完把放回架上。黃伯見是熟客便不以為意，後來才發現彩券簿中少了10張500元彩券，相信是被男子偷走。

黃伯事後一直自責，坐在攤檔後用雙拳打自己腦袋，大罵小偷的劣行，而在旁的妻子則不知所措。一名行經現場的女途人見到伯伯捶打自己，感到心痛不已，遂拍片放到facebook，留言指，「阿公好難過的打自己，一直怪阿媽沒檢查，我看到都忍不住眼眶泛淚了，可是當人多時要如何防備壞人呢？」。發帖者呼籲網民幫忙去買彩券，「讓他們回一點本」。

偷彩券的男子向黃伯夫婦下跪請求原諒，雙方其後達成民事和解。（網上圖片）

網民看到片段後都怒罵小偷行徑可恥，「連老人家的吃飯錢都要偷」、「你這小偷很沒用，偷這種阿公阿嬤的東西，你一定會有報應的」。而熱心網民亦一呼百應，真的走到夜市光顧黃伯，將他的檔攤包圍，讓拍片的女網民非常感動大呼：「滿滿的洋蔥！」

當地警方亦介入調查，在黃伯口中得知疑犯年約20、30歲、身高約1.7米，有金色短髮，脖子上有刺青，經常於各夜市出沒。警方其後到其他攤檔調查，終拘捕28歲姓王男子，他於今早已承認犯罪，並且表示後悔，更當場向黃伯夫婦跪地請求原諒。雙方在派出所達成民事和解，警方按竊盜罪將案件函送台南地檢署偵辦。



（聯合新聞網、台灣自由時報、東森新聞）