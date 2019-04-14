曾對女兒說：養狗就殺咗你！　美爸2年後抱狗散步：牠腳太小會累

「如果你敢養狗，我就殺咗你！」不少父母為阻止兒女養狗狗，往往會出言恐嚇，但最終說得最凶狠的人，卻變成最忠心狗奴，而美國就有一個活生生的例子！ 美國一位女網民於facebook分享爸爸在她養狗前後的轉變，她稱爸爸以前非常反對養狗，2年前甚至說過：「我對天發誓，如果你敢養狗，我會殺咗你！我不想要狗，太麻煩啦！不准養狗！」但樓主不顧一切把一隻小狗帶回家。而2年後的今天，爸爸對狗的態度已判若兩人，甚至帶狗狗散步，以腳太小會走得累為由，抱着狗狗回家，溺愛之情溢於言表，場面非常爆笑。

吉娜指爸爸在2年的相處時間後判若兩人，現時散步更怕狗會累，索性抱起行路，非常爆笑。（fb群組「Dogspotting Society」圖片）

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該女網民吉娜（Gina Marie）本來是位初中老師，有愛心的她一直想領養一隻寵物狗，但爸爸不但反對，更狠心揚言如果她帶狗狗回家，一定會殺了她，「我不想要狗，牠們會帶來很多麻煩」。不過吉娜從沒害怕，更決定帶松鼠狗Belle回家，成為家中的新成員。

經過2年朝夕相處，爸爸開始接受Belle的存在，更非常疼惜牠。吉娜於fb群組「Dogspotting Society」撰文講述爸爸在養狗前後的轉變，她指，近日爸爸和Belle散步，爸爸走了一小段路就開始擔心Belle，「牠的腳太小了，走路會累」。

樓主指爸爸當初揚言如果要養狗就會殺了她，但結果爸爸卻變成狗奴。（fb截圖）

不少網民分指原本父母非常反對養貓狗，但其後父母卻變成貓奴狗奴，按圖請看↓↓↓↓

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吉娜安慰道，「爸爸，牠沒事，牠是一隻狗啊。」但爸爸堅稱，「但牠的腳真的很小，我決定要抱起牠走回家。」爸爸之後就把Belle抱到肩膀位置，讓牠可以依傍着爸爸的肩上，可見他有多疼惜Belle，連吉娜亦未試過爸爸如此「愛的抱抱」。

大批網民亦留言表示身同感受，坦言自己的家人亦曾非常反對養狗，但汪星人的可愛模樣最終融化了家人的心，更接受牠們是家庭的一份子，甚至對牠們的待遇比自己更好，有時連自己都會妒忌。

（fb群組「Dogspotting Society」）