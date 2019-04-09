遭遺棄失魂捱火車撞　雙腿尾巴左眼保不住　坐輪椅狗狗喜獲新家

美國俄亥俄州（Ohio）漢密爾頓（Hamilton）的狗狗「特魯珀」（Trooper）在上月13日慘遭主人遺棄在公園，六神無主下遊蕩到附近的火車軌被火車撞倒，導致失去一雙後腿、尾巴和左眼。特魯珀在「動物之友人道協會」（Animal Friends Humane Society）照顧下，如今已康復過來，不但學識用輪椅代步，還獲得了一個新家。

「動物之友人道協會」行政總理鮑澤（Tara Bowser）說，特魯珀細小的身體被火車撞上，被緊急送到獸醫診所接受急救，獸醫為牠進行手術截去一雙後腿及尾巴，並把傷口清理好，同時摘除嚴重受損的左眼。

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依然對身邊事物非常好奇

特魯珀正在慢慢康復，期間依然對身邊事物非常好奇，又不時親吻和擁抱照顧牠的工作人員。意外發生後不足一個月，特魯珀獲得一張專為牠而設的輪椅，而牠亦以樂於努力適應用輪椅來代步。

如今特魯珀已獲收養，牠的新主人通過了謹慎的審查，證明擁有照顧殘疾寵物的經驗，而且能經常在家看顧牠。鮑澤希望透過特魯珀的不幸遭遇來提醒一眾狗主，「請你們對寵物承擔更多的責任，如果你沒有能力去好好照顧寵物的話，就不要養；如果認為無法再照顧牠，就請為牠找一個新家，或把牠帶到庇護中心。遺棄寵物，任由其自生自滅，永遠不是一個方法」。