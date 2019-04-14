屋企有賊？　台情侶一天3次報假案玩殘警察　被揭吸毒吸到有幻覺

台灣高雄市阿蓮區朱姓男子與女友一日報三次案，每次都實牙實齒指「家裡有小偷」，第三次還說「抓到小偷了」，警方到場全都撲空。辦案經驗豐富的分駐所所長吳燕成聞到疑似毒品氣味，研判兩人可能吸毒產生幻覺，後來果真在廚房電飯煲內查獲兩種毒品，結束一場報案鬧劇。

高市阿蓮區一對情侶不停報案說家中出現小偷，最後警方查出原因。（聯合新聞網）

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湖內警分局指出，朱姓男子與女友同住，日前清晨5點打電話至阿蓮分駐所報案說，家中出現小偷，且清楚形容「有人在窗邊倒吊，將頭朝下晃來晃去」，分駐所員警趕赴朱家，仔細勘查地形發現，住宅門窗沒有破壞跡象，且屋後防火巷十分狹小，人根本無法通行，不太可能有小偷出沒。

電鍋不用來煮飯，朱姓男子卻將毒品藏在裏面。（聯合新聞網）

第一次報案找不到小偷，處理員警離去。下午5點左右，阿蓮分駐所再度接獲同一人報案，第二次還是無功而返，此時員警已對情侶說法產生懷疑。晚間8點，朱男又再度報案說「抓到小偷了」，此次阿蓮分駐所派出多名員警前往朱家圍捕，根本沒看到任何人，第三次撲空。此時，阿蓮分駐所長吳燕成在現場聞到疑似毒品氣味，將兩人隔離詢問，追查得知兩人吸食毒品，並在電鍋查獲毒品氯胺酮3包與一粒眠，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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