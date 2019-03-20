台「毒品雜貨店」call Uber運毒　收貨人無現身　案件揭發3男被捕

台灣新北市三重警分局本月17日破獲1個「毒品雜貨店」，嫌犯竟利用Uber出租車幫忙宅配毒品，但因與買家沒有聯繫好，Uber公司察覺運送物品有異，協助警方破案查獲10公斤各式毒品，宛如毒品雜貨店。

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三重警分局偵查隊長鄭偉豪說，1名Uber司機上個月16日向警方報案，指稱受託從台北市中山區代送物品到新北市新莊區，但是到達目的地，取貨人遲未現身，司機只好向公司回報。

Uber公司連繫不到叫車託運的委託人，由法務人員檢查代運物品，實在不像委託人聲稱的USB隨身碟，便請司機拿去向警方報案，打開發現竟是混合型毒品惡魔咖啡包。

警方連日佈線追查，14日先再北市中山區查獲叫車的27歲陳姓男子，並擴大溯源追查上游，17日在三重區三和路四段某民宅逮捕34歲余姓、28歲林姓毒販，屋內查獲大量毒品，包括梅錠462.82公克、梅片300公克、小惡魔毒品咖啡包9050公克，以及現金12萬餘元（台幣，下同）、分裝袋、點鈔機等證物。

這10公斤各式毒品粗估市值約80萬元，幸好沒有流入市面，陳姓、余姓、林姓男子接受偵詢後，依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】