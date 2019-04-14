客人訂320個便當後失蹤　台店損失逾萬港元　不忍浪費全派露宿者

客人下單後卻玩失蹤，無疑是店家的惡夢。台北市西門町一家老字號便當店在上周三（10日）接到一筆訂單，要320個便當，並要求在1小時內送到，老闆召喚全體總動員製作，想不到送到指定地點時卻找不到訂餐的客人，此時才驚覺疑似遭到惡作劇，店家更因此損失近5萬台幣（約1.2萬港元）。雖然受騙，但老闆娘也不忍浪費便當，於是決定拿去做善事，派給長者及露宿者吃。

台北便當店「東一排骨」在10日中午11點接到一名男子來電，表示要訂320個便當。（東一排骨fb圖片）

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這家位於台北西門町的便當店「東一排骨」，在10日中午11點左右接到一名自稱「林先生」男子來電，表示要訂320個便當，各式各樣的口味都要，更要求12點送到忠孝東路六段的指定地點。

由於時間緊迫，店家動用全部人力趕工，把便當裝好一箱一箱，因數量太多，運貨司機更來回走了11趟，希望能以最快的速度將便當送到客人手上。不料，當送便當的司機到達指定地點時，發現根本沒有客人所說的「忠孝東路六段717巷」，他在附近找了很久，都找不到。

而且，林男所留下的地址、公司名稱，似乎都是假的，司機只好又將便當原封不動載回便當店，氣得老闆娘大罵：「回來才知道說是惡作劇，真的太過分，有史以來數量最多的一次。」

老闆娘指這次惡作劇，「真的太過分，有史以來數量最多的一次。」（TVBS圖片）

這次的惡作劇令便當店損失近5萬台幣（約1.2萬港元），不過想到便當賣不掉也是浪費，店家索性拿去做慈善，送到龍山寺給有需要的人士，包括長者和露宿者享用。對於今次的事件，店家已經報警，但相信追查下去可能耗費很多時間，因此只能提醒自己，下次再接到這種訂單，一定要再三確認，避免再次遭惡作劇。

（東森新聞）