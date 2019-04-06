港媽食自助餐偷打包食物不成即「玩嘢」　侍應笑住應對獲網民大讚

食自助餐不能「又食又拎」是常識吧！有任職餐廳侍應的網民早前投稿至facebook專頁分享工作點滴，稱曾遇過一名港媽打算帶走自助餐提供的甜品，樓主開聲勸阻後，港媽即不滿「玩嘢」，將食物逐樣掉到地上要他清理。 該港媽之後又多多要求，分開多次樓主索取不同物品，離開前更「不小心」令餐碟跌於地上，令樓主無奈稱「你以為你好威咩？我戥你兩個仔女可悲可慘可憐咋」。網民看過帖文大讚樓主EQ非常高，面對難搞客人亦能保持服務態度，但亦有人認為樓主不應「縱壞」野蠻的客人。

有任職餐廳侍應的網民稱曾遇過港媽吃自助餐時打算偷偷「打包」，被發現後即亂掉食物報復。（示意圖，視覺中國/GettyImages）

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該名於自助餐廳任職的網民早前投稿至fb專頁「西客之道」，分享工作上遇過的麻煩經歷。樓主稱，曾遇過一家大小客人到場吃自助餐，其間一港媽將不少甜品放於桌面，以紙巾遮蓋，「準備要又食又拎」。

樓主發現後即向港媽報以微笑，示意他已看到，希望阻止對方，「點知轉頭佢再明目張膽咁放入佢個袋到」，樓主只好即時上前開聲勸阻，「好聲好氣細細聲講食物唔可以拎走」，對方聞言感到愕然又不滿。

面對客人的無禮行為，樓主雖感無奈，仍保持良好態度提供服務。（示意圖，視覺中國/GettyImages）

約10秒後，港媽突然將一件甜品掉到地下，稱「吖，唔好意思，我唔小心跌咗𠻹」，樓主當下感到無奈又憤怒，但仍保持忍耐，上前替她清理。之後港媽將已放進袋內的甜品拿出，「分開一塊一塊咁『跌』落地」，樓主繼續忍住怒火逐塊餅拾起，但對方竟「慢慢『跌』其他嘢，慢慢佢玩到將成啖雪糕『跌』落地下」。

樓主完成清理後，面帶笑容詢問該港媽有否其他需要，對方當時回答：「暫時無需要」，不過當他甫離開，港媽便立即舉手，分開多次向樓主索取水、紙巾及飲管等物品。至最後離開餐廳時，港媽更「好唔小心咁跌咗隻碟落地，隻碟咁就爛咗碎咗」。

港媽「跌」食物後，又分開多次樓主索取不同物品，離開前更「不小心」令餐碟跌於地上。（示意圖，視覺中國/GettyImages）

樓主批評港媽的行為影響其他客人，更成為子女的壞榜樣。（示意圖，視覺中國/GettyImages）

樓主最後有感而發，直言不介意該港媽要求他清理地面或索取物品，「其實我做有乜問題，呢個係我工作嘅一部份」，不過他批評對方的行為影響其他客人，更成為子女的壞榜樣，「你以為你好威咩？我戥你兩個仔女可悲可慘可憐咋！第時一定有樣學樣！」

網民看過帖文，紛紛批評事件中的港媽行為過分，「叫佢賠隻碟啦，玩唔起咪玩嘛」，「我諗佢唔知咩叫折墮」，「有無浪費食物要收錢呢一招？如果有cctv影住，見特登故意整跌隻碟可唔可以報警？」。

亦有網民大讚樓主EQ極高，面對野蠻客人仍能保持良好態度，「咁都可以保持侍應嘅專業，事主EQ好高」；不過有網民則認為樓主不應縱容該客人，「其實『跌』第二塊餅就唔應該忍佢，應該即刻請佢離開，咁樣你係寵壞佢做壞晒，以後佢會覺得偷嘢唔成仲可以發癲都係啱嘅」。

（fb專頁「西客之道」）

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