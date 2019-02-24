台伯買便當欲刷卡　不滿餐廳只收現金要投訴　網民：想食霸王餐

世上沒有免費的午餐，但近日台灣就有網民於facebook大呻遇到一名野蠻伯伯，當時在餐廳工作的事主為伯伯落單買外賣便當，伯伯表示沒現金，打算以信用卡付款。事主即時解釋餐廳只收現金，想不到伯伯隨即破口大罵，又要求讓他免費帶走便當，否則就去投訴。不少網民看過帖子後，怒轟伯伯「想來吃霸王餐而已」。

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該名女網民近日於fb專頁「爆怨公社」撰文，表示自己於一間學生餐廳工作，昨天（23日）遇上一名伯伯前來買外賣，他當時點了2份同樣60台幣（約15港元）的雞排及牛腩便當。不料到付款時，伯伯居然說沒帶現金，要求以信用卡付款。

事主即向伯伯解釋餐廳是小本經營，所以只收現金。伯伯聽後不但沒有體諒，更破口大罵不合理：「外面餐廳都可以刷卡的，只有你家不行！」之後，伯伯更要求讓他免費帶走便當，又解釋不是他不付錢，而是餐廳沒有刷卡機，否則去消基會（消費者文教基金會，類似香港消委會）投訴。

看見伯伯如此野蠻，事主即拒絕其要求，還說笑「所以阿伯說明天要投訴消基會」，亦坦言因為此事害她一整天心情都很差。

不少網民怒罵伯伯離譜，「他在搞笑嗎」、「我真的不信他沒現金」、「 老人家腦當機了」、「直接報警不要客氣」，更有網民懷疑伯伯是有心吃「霸王餐」，「想要騙吃騙喝的、什麼理由都説的出口」、「吃免費餐的新招耶」。

亦有不少網民錯重點，留意到樓主貼出來的便當有肉、炒蛋、菜和白飯，更有一塊小薯餅，而且份量算多，性價比非常高，「這便當太便宜了吧」、「這樣一份100也不過分」、「這樣二盒才120元真的很便宜」。

（fb專頁「爆怨公社」）