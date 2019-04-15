大學生涯或是人生中最自由的時期，不過並不是每個大學生都能夠過着毫無負擔的生活。有中大學生於facebook專頁匿名發文，指自己一直沒有因出身於收入較低的家庭而感自卑，但「入U」後卻醒覺「窮，真係可以令人輸好多」。他坦言同學能自由選擇不同活動、聚會消費，而他只能「慳得就慳」做兼職幫補家計，他感慨貧窮令人變得無自信是「血淋淋嘅現實」，惟稱不會埋怨，又提醒其他同學要好好珍惜現時所有。

有中大學生於fb專頁匿名發文，稱因收入問題被逼放棄不同的活動，感嘆「窮，真係可以令人輸好多」。（資料圖片）

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該名中大生早前投稿至fb專頁「CUHK Secrets」，稱自己來自基層家庭，「全家靠爸爸一個做藍領嗰份糧」，小時候已知道不少同學都較為富裕，但沒有因此感到難受或自卑，「一直都覺得我嘅背景窮少少冇問題」。直至進入大學，樓主卻發現「有錢同冇錢嘅差異真係可以好大」，突然醒覺：「窮，真係可以令人輸好多。」

出身於基層家庭的樓主稱，自小沒有因出身感到難受或自卑，但進入大學後卻發現「有錢同冇錢嘅差異真係可以好大」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主稱，平日身邊的同學彷彿不需考慮便可出席聚會，但自己卻要先想「去咗玩幾個鐘食完餐飯用咗嗰兩舊水點慳返返嚟」；當想嘗試住宿舍時，「睇到宿費咁貴就即刻卻步諗都唔再諗」；甚至是同學相約吃飯，有人提議乘搭Uber，他亦會「覺得好奢侈、即刻搵藉口推咗唔去」。

由於學費已成為家庭一大支出，樓主稱平日生活會「慳得就慳」，做兼職「幫輕下屋企」，令他被逼放棄不少活動。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主續指，由於學費已成為家庭一大支出，故平日生活會「慳得就慳」，做兼職「幫輕下屋企」，因此各式各樣的活動對於他來說，「第一時間會諗嘅唔係我想唔想做，而係我到底有冇錢畀我咁做」。

他坦言，看到身邊的同學可以毫無負擔、毋須猶豫地做決定，或是能夠即興跟大班朋友去玩，「講真我又羨慕又難受，好多時佢哋可以把握到好多機會，而我只能夠睇住佢哋玩，睇住佢哋開心」。

樓主坦言，貧窮會令人變得欠缺自信「係血淋淋嘅現實」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主說，面對現時的境況不會怨任何人，但直指「窮會令一個人做好多嘢都冇底氣、冇自信，呢個係血淋淋嘅現實，唔係你幾樂觀、幾思想脫俗、幾努力就避免到嘅現實」，故藉此提醒沒有經歷過同樣狀況的同學要好好珍惜現時能擁有及享受的一切。

帖文引起網民留言討論，不少人指深有同感，有人鼓勵樓主，「『窮』會令你走得無咁快，但能令你走得更遠」，「你內心的經歷將會充實未來的精神生活」。亦有網民分享個人經歷，認為樓主不用對經濟狀況感自卑，只要量力而為便可，「樓主第一唔使自卑先，第二就係其實大方講出嚟，大家會就大家㗎啦，唔肯就嘅咁你心照啦」。

（fb專頁「CUHK Secrets」）

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