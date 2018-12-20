湖南貧窮縣學生倒牛奶片被瘋傳　網民起疑　校長澄清：質量沒問題

內地食安問題備受關注，有湖南貧困縣學生被揭把牛奶倒進水渠，片段在網上引起爭議。涉事學校位於湖南隆回縣，近日有學生集體把免費派發的午餐牛奶倒進排水渠，片段上傳微博後引來大批網民討論，網民不解為何學生如此浪費，亦有家長質疑牛奶劣質，故小朋友倒掉牛奶。 涉事學校的校長澄清，牛奶質量絕對沒問題，但因天氣寒冷學生喝不完牛奶，且學校規定牛奶不准帶回家，學生擔心時間長了牛奶變質才把之倒掉，但隆回縣官方其後回應，指當地縣委、縣政府已成立聯合調查組，責成供應企業立即整改，提高服務質量。

片中可見，有一班學生蹲在排水渠兩旁把牛奶從盒中擠出並倒掉，部分學生甚至一腳踩扁牛奶盒，整條排水渠被染成乳白色。（微博片段截圖）

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近日微博熱傳一段名為「貧窮學生把免費牛奶倒進渠」的片段，片中可見，有一班學生蹲在排水渠兩旁把牛奶從盒中擠出並倒掉，部分學生甚至一腳踩扁牛奶盒，整條排水渠被染成乳白色。

拍攝地點位於湖南隆回縣的羅洪中心小學，學生倒掉的牛奶品牌名為「湘蜜」，是湘中南地區一家國家學生牛奶的定點生產企業。全國中小學校早於2000年開始實施「國家學生飲用奶計劃」，目的是改善學生營養，而「湘蜜」亦是計劃中的指定生產商，所以其牛奶會隨學校的營養午餐免費派發。

片段隨即引起網民熱議，表示不理解為何貧窮地區的小朋友會做出如此浪費的行為，但亦有不少人質疑事件成因或與牛奶質量有關。有知情人士稱，因為牛奶口感不好，全校學生都有倒掉牛奶的情況，且不是第一次發生。

羅洪中心小學的曾校長開腔回應事件，他強調學校的牛奶質量沒有問題，承認有學生曾倒掉牛奶，原因是當日天氣太冷，有學生怕冷才喝不完，加上過往曾有家長投訴學生帶過期牛奶回家喝，質疑學校是否提供過期食物，學校自此規定學生不能帶走食物，所以即使牛奶沒過期，學生都需要把喝不完的牛奶倒掉。

對於有學生過程中踩扁牛奶盒，曾校長解釋是為方便垃圾回收，縮小了牛奶盒，垃圾箱就可以收集更多紙盒。

事件及後亦引起隆回縣政府關注，官方表示今次事件發映當地在學生午餐供應管理及服務上存在問題，當地縣委及縣政府已成立聯合調查組，若調查有結果會即時公布。他們續稱責成教育主管部門，並協同供應企業立即整改。學校工作人員稱會積極配合調查，並會為學生的營養餐作更好的管理。

（綜合）