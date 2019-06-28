唔止中大Google Maps被改名　拔萃男書院校名曾被加「大X街」

《逃犯條例》爭議下，有網民發現香港中文大學在Google Maps搜索結果，一度變為「香港暴徒中文大學」，其後才作修正。其實這情況被網民戲指是Google Maps的Bug，早前也有人發現拔萃男書院在Google Maps中慘被加上粗言，改為「拔萃男書院大X街」，不少人一見截圖以為是惡搞，一試才驚覺「係真嘅」。Google回覆《香港01》指，Google Maps的資料由多方供應，可能出現不準確情況，如見錯誤網民可作回報以修正。

有網民昨日發現中文大學在Google Maps搜索結果被改名，至晚上才修正。(網上圖片)

早前有網民發現，拔萃男書院地圖的校名被加上粗言。（網上圖片）

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不少年輕人因近日《逃犯條例》爭議走上街頭，被撐修例網民批評破壞治安，部分人將怒火針對大學生。有網民昨(27日)傍晚發現，在Google Maps搜尋香港中文大學，地標名稱會出現「香港暴徒中文大學」，連Google搜索結果，中大亦同樣被改名，至晚上9時才改回。

這個Google Maps地名被惡意更改情況，月前其實已被網民發現。有網民早前在九巴手機程式App內搜尋由旺角東巴士總站開出的巴士線時，意外發現總站附近的拔萃男書院名字有異，仔細一看竟見校名被加上了粗言，變成「拔萃男書院大X街」。

早前有網民發現，拔萃男書院的名字被加上一個粗口字。（Google Maps截圖）

這名網民截圖分享，一度被認為是惡搞改圖，有人自行搜索確認，大感難以置信：「原來係真嘅」，因而引起討論。有人認為有關程式由Google Maps提供服務，故出問題的並非九巴而是Google Maps，消息輾轉傳開後，Google Maps曾作修正，《香港01》今午（28日）搜尋，發現校名後「大X街」字眼已不見，但附近地標皆有中英名，拔萃男書院卻只有英文名而未有顯示中文名。

網民形容這是Google Maps隱藏的Bug，原來除了「被改名」外，還有「古怪搜尋結果」的情況，今年初有人發現如在Google Maps搜尋「大X街」，理應沒有結果才正常，惟程式會將用家帶到拔萃男書院，如搜尋「食洋腸」，則會被帶到蘭桂坊，搜尋「全部同我企起身」亦無厘頭會被帶到城市大學，至今午仍未見修正。

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這個搜尋結果令網民笑爆，因相關字眼配對，對部分網民而言可說耳熟能詳，其中「大X街」網上典故是拔萃男書院多年前曾有聲稱是該校學生唱出「拔萃有個大X街」，一度令網民琅琅上口；至於「全部同我企起身」則來自城大曾有一個學會進行諮詢時，有早一屆幹事突然大發雷霆推翻桌子，要求所有候選幹事站起來，上述兩件事當年都在網上瘋傳，至今仍然有短片流傳。

Google回覆《香港01》記者時表示，地圖資料由多方供應，有可能出現個別錯誤。（資料圖片）

《香港01》致電Google查詢，職員回覆指有與商家合作，幫商家將相關資訊放到地點上，地點改名或是有網民向系統提出建議後進行修改動作。被問到會否因而被人惡意濫用，對方指「有可能」，但強調網民提出的修改只是建議，Google會進一步檢視。

Google同時以書面回覆，指Google Maps使用的資料有多個來源，包括第三方供應商、公共資源、用戶貢獻，資料全面之餘亦會及時更新。不過Google亦承認，地圖或因資料來源而出現個別不準確的地方，如有類似事件發生會盡快修正錯誤，用家如發現程式出現錯誤，亦可使用回報功能提交修改建議。