單親媽媽叫朋友代徵大量二手物品　按摩椅、iPad都要被網民斥貪心

支持環保使用二手物品當然是好事，不過近日有位媽媽於網上徵求二手物品，小至打火機，大至按摩椅，就連麻雀都有，清單「水蛇春咁長」。網民紛紛留言表示該媽媽貪得無厭，利用網民的好心獲取生活所需，「不如直接啲，徵錢啦」、「濫用同情心，我有都唔送畀佢囉」、「咩阿媽嚟㗎」。

近日一女網民於fb群組「OYIF」列出清單，表示代一單親媽媽徵求39樣二手物品。（fb群組「OYIF」截圖）

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近日一女網民於fb群組「OYIF」列出清單，表示代一單親媽媽徵求39種二手物品，其中除日用品及電器如雪櫃、梳化、衣櫃外，更要5個火機、1個大煙灰缸、1副麻雀等物品，消單又指明要1塊全新有花紋的透明廁所板。該女網民更表示，他的單親媽媽朋友還有另一張清單，希望徵得按摩椅、iPad、手提電腦等。

不少網民對該清單感到嘩然，直言媽媽徵求的是全屋家電及生活食糧，「不如叫佢直接租間包家電嘅單位」，但朋友解釋指媽媽與女兒現時租住套房，更是綜緩人士，未有太多錢買家電，所以才希望網民好心轉讓。

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網民隨即群起反擊，揶揄媽媽根本是貪便宜，「我自己搵錢都冇本事買按摩椅同iPad！」、「麻雀同煙灰缸火機，真係必要用品咩」、「似要人包養多啲喎」、「咁多要求，徵嘢大晒咩」。

部分網民更笑言「徵現金會快啲」、「又食煙，又打麻雀，呢個單親媽媽都好忙」、「不如徵個有錢老公啦！」、「以後唔洗買嘢啦，叫人畀我哋咪得」。亦有人寸爆，說「咁辛苦返工為屋企做咩？學下人哋唔洗做，拎綜援，仲要講聲單親就徵晒全屋嘅野，真係正！」

（fb群組「OYIF」）

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