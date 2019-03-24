港男格仔舖買二手哥斯拉　原來是「身首異處」　質疑賣家存心隱瞞

不少人會到格仔舖買二手玩具心頭好，但如遇上貨不對辦、質素差到「不似預期」，實在是掃興兼激心。一名有維修玩具經驗的市民早前在油麻地商場「現時點」一間格仔舖，花費100元購買二手哥斯拉公仔，「畀錢後行咗三、四步一轉身」，就發現公仔「身首異處」，由於趕時間離開及預計自己可以維修到，所以沒有與賣家理論。事主其後在網上怒斥過往見到破爛玩具都會甘心購買維修，但今次賣家沒有說明哥斯拉是斷頭，形容「感覺被佢呃咗」。網民都留言炮轟賣家缺德，「最憎啲人做埋呢啲偷呃拐騙，嗰幾十蚊就買咗個人格」。

李先生在油麻地現時點一間格仔舖，花費100元購買二手哥斯拉公仔，但隨即發現公仔「身首異處」。（李先生提供圖片）

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李先生向《香港01》表示，以前做廣告設計，最初不懂維修玩具，「只係一路玩一路試（維修破爛公仔）」，例如超人吉田的敵對怪獸「凱姆拉」，在格仔舖見到時已發現「係無鰭無手，10蚊標價，願者就買啦，我心甘命抵預咗返嚟整」。他試過用紙黏土加上「義肢」，過程是屢敗屢戰，亦會在YouTube看片自學，最終成功為凱姆拉加鰭手及填色，配合其他怪獸公仔一起擺姿勢，加上電腦美術技巧，構成一幅張力十足的怪獸圖。

李先生在上周二（19日）前往現時點商場，在一間格仔舖見到一隻二手哥斯拉公仔，標價100元，賣家沒有說明公仔有任何破爛地方，李相信公仔完好無缺，「諗住買返嚟即刻玩得影相」，詎料付款後「轉身行咗兩三步，攞上手想轉下啲關節，（睇吓）手腳有無事，好細力轉個頭，佢（頭）已經甩出嚟」，由於李要趕住上堂，而且預計自己可以處理到，所以離開商場，沒有與賣家理論。

李先生把公仔修復，配合其他怪獸公仔一起擺姿勢，加上電腦美術技巧，就構成一幅張力十足的怪獸圖。（李先生提供圖片）

回家後，李先生暫時用「藍寶貼」（Blu-Tack）黏好哥斯拉的頭部再拍照，然後在各facebook玩具群組圖文並茂講述事件，但表明「發洩下就算」，因他認為賣家「有心咁做，無必要同佢理論，同佢理論都嘥氣」。

帖文引起不少網民「畀嬲」，多人留言狠批「最憎啲人做埋呢啲偷呃拐騙，可以賺多幾多錢啫，嗰幾十蚊就買咗個人格」，亦有人指「去深水埗買隻新嘅都係200元之內」，認為賣家放售一隻甩頭哥斯拉，標價100元並不合理。