【慎入】台餐廳辣椒醬罐底驚見反肚蟑螂　網民：小強被辣死

台灣人愛吃韓式料理，韓式餐館除了會提供小菜供民眾自取，大部分店家也會有自助醬料區，好讓愛沾醬的客人自行添加。 但有一位民眾上網抱怨，在添加辣椒醬時，竟然在罐底發現一隻超大蟑螂，讓原PO相當傻眼，直呼「也太大隻了吧」。

辣椒醬罐底竟有一隻超大蟑螂！（細說淡水facebook）

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原PO在臉書《細說淡水》中表示，他到新北市竹圍捷運站附近的韓式餐館吃飯，店家有設置可以自助取醬的區域，當他靠近取用時，只剩少許醬汁、辣椒與蒜頭等配料，嚇人的是，辣椒罐裡裝的不是醬料而是一隻「超大的6腳蟑螂」！

原來是辣椒罐裡的醬料被先前的客人撈光後，沉在罐裡的蟑螂才露出來，網友表示「不知道這隻蟑螂在罐子裡面多久了，也太噁心」、「蟑螂當醬底，好特別」、「被辣死的小強」，也有網友認為，「應該是在辣椒醬被撈光後，蟑螂才爬進去的，不然怎麼會有人把醬料挖得這麼乾淨」、「不管什麼時候爬進去的，這家店的衛生環境也太糟」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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