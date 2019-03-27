一陽指再現？茶餐廳用膳小朋友稱急屎　媽媽用手指篤入屁股阻排洩

人有三急，有時在街上找廁所確實不方便，小朋友更加難處理，不過有網民近日在茶餐廳遇見一對母子，小朋友稱想大便，媽媽竟用「一陽指」篤入小朋友屁股，坐在後面座位的網民目擊過程，不禁驚呼「真係好嘔（噁）心」。

有網民近日在茶餐廳遇見一對母子，小朋友稱想大便，媽媽竟用「一陽指」篤入小朋友屁股。（fb「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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有網民昨日（26日）在facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」分享照片，指在茶餐廳吃下午茶時，前方坐着一個內地家庭，小朋友忽然對媽媽說「好急屎」，但媽媽即時反應竟不是帶小朋友去洗手間，反而「用一隻手指篤住佢屎忽hole」，疑企圖阻止小朋友大便。

該媽媽行為不但令樓主震驚，一眾網民亦認為噁心得不能接受，又指「隔住個mon都聞到陣味」，更不明白為何她不帶小朋友上廁所，「點解寧願單手篤住個屎忽窿食飯都唔去廁所？」。另有網民笑言這是點穴神功「一陽指」，「有十隻手指，可以塞十次，塞到返屋企為止」；亦有人稱「夠環保，洗一洗又可以再用」；有網民則研究其可行性，「畀人篤仲爆得快喎」。