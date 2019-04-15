黃埔「稻庭養助」被揭虹鱒當三文魚　3招分清兩種魚

消委會今日公布從市面搜集到多款三文魚刺身測試結果，當中位於黃埔新邨的食肆稻庭養助，其銀三文魚刺身經鑒定後，被發現實為較多寄生蟲的淡水虹鱒，事實上早前傳出內地將虹鱒列入三文魚類爆發爭議後，極愛食三文魚的港人已大為關注，擔心隨時誤食隨時蟲上腦的虹鱒刺身。其實兩者雖在外觀上較難分辨，但食客還是可以從肉身顏色、口感及紋路等分辨清楚。

三文魚（下）偏橙色且相對較淺色，虹鱒（上）則偏紅色。三文魚脂肪分佈明顯均勻，虹鱒則相反。（資料圖片）

+ 6 + 5 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

虹鱒肉質和顏色與三文魚非常相近，但價格較真正的三文魚便宜，所以不時傳出有平價壽司店或會魚目混珠，以虹鱒當作三文魚出售，今次消委會可說是捉到正。

撇除外觀相似，其實在顏色上，三文魚偏向橙色，而且相對較為淺色，但虹鱒則偏紅；口感上，三文魚油分多及濕潤，食下去會有油脂味，虹鱒油分較少，沒有咬口；在紋路上，三文魚的脂肪分布明顯均勻，虹鱒則相反。

位於紅磡黃埔新村民泰街的稻庭養助，該店聲稱售賣「銀三文魚刺身」，惟經消委會測試後，發現樣本為虹鱒。（Google Maps截圖）

虹鱒是淡水魚，容易有寄生蟲，如果市民生食或有被寄生蟲感染的風險，理論上是不能當作刺身食用。在日本，鱒魚與三文魚並非同一類，日本人基本上不會食鱒魚。

虹鱒屬不屬於三文魚類早前在內地引起爭論，大部分專家及學者都傾向虹鱒並非三文魚，但中國水產流通與加工協會卻聯同三文魚分會發出公示稱，訂立《生食三文魚》團體標準，將虹鱒歸類為「三文魚」，引來極大非議，甚至有醫生指，淡水魚的生長環境有較多寄生蟲，能夠在人體中存活，引致各種急性、慢性病，如發燒、肚痛等，有患者更在多年後才會發病，嚴重可致膽管癌，事件最終亦不了了之。

（綜合）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁