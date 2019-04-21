【深度溝通力】點解要請你？　見工如博奕　專家教6招助一擊即中

職場如戰場，想加入自己人儀的公司，往往先要打低一眾對手，而在求職過程中，面試往往是決勝關鍵。在職場打滾多年的人力資源管理專家劉仕祥，在其新書《深度溝通力》指，面試是個人和公司之間的一次博弈，而好的職位往往收到大量求職信，如何在海量應徵者中突圍而出，往往是講求一些策略。劉仕祥總結6項準備功夫，當中包括了解職位詳情、履歷表、衣着及談吐表現等等，有助求職者在面試中表現卓越，取得理想工作。

面試是一次個人和公司之間的博弈，若要成功必先做足事前的準備工夫。圖為示意圖。（Getty Image／視覺中國）

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以下是《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》的內容節錄：

面試是一次個人和企業之間的博弈。對於企業而言，通常收到的履歷數量遠遠大於所需的人才數量，所以企業會對求職者進行嚴格篩選，希望可以招聘到最適合的人才。正因如此，求職者有必要做好充分準備，以免錯失良機。

第一、對應徵的職位進行全面的了解

很多人喜歡海投履歷，其實這樣除了浪費時間之外，並沒有什麼用處，因為HR不會對那些沒有針對性的履歷多看一眼，所以你要對應徵職位進行全面的了解，以便讓自己更加有把握。很多面試官會問這樣的問題：你對這個職位了解多少？你知道這個職位是做什麼的嗎？針對這些問題，我們該了解哪些東西呢？

❶ 了解職位的職責：看看這個職位需要做什麼，這些職責跟你過去的經歷是否有交叉的地方。如果沒有，盡量不要嘗試，因為這樣相當於轉行了；如果有，盡量熟知這些職責，以便為面試做準備。

❷ 了解職位的招聘要求：看看企業列出的要求，你已經具備了哪些、沒有具備哪些。例如， 企業要求求職者要有較強的溝通表達能力，但你這方面能力較弱，那就要想想怎麼加強這個能力， 以便讓自己更加主動。

求職者對應徵公司的了解亦是關鍵，故事前不妨在網上查找有關資料作預備。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

第二、對應徵的公司進行了解

很多面試官會問：你了解我們公司嗎？可以具體說明嗎？你為什麼想加入我們公司？我們公司最吸引你的地方是什麼？所以我們有必要對應徵公司進行了解，比如了解公司所處的行業、產品、規模大小、行業地位、企業文化、創始人、未來發展前景、獲得的榮譽等。如果你還能說說你對這個行業趨勢的看法，那就更能為自己加分。

第三、各種材料的準備

比如履歷、相關證書影本。有些人面試喜歡空手去，其實這樣會給面試官一種你不夠重視的印象，除非你現場就能表現自己的實力，否則最好還是帶點東西，讓面試官覺得你是有備而來，而且帶東西還可以降低你的緊張感。正所謂「手中有糧，心中不慌」。一般來說，很多公司的HR都會列印履歷，但是如果你自己帶一份，也能給他們留下你做事認真的好印象，何樂不為？帶筆也是很重要的，因為面試一定要填資料，雖然影響不大，但是如果你能夠考慮到很多細節，至少會讓對方覺得你為人可靠，也很重視這間公司。

第四、外在形象的準備

除了求職者的個人素質之外，很多企業招聘人員也很關注求職者的外在形象。沒有人有義務透過你邋遢的外表去覺察你的內心世界。這裡說的「外在形象」，不是說你的衣服有多漂亮、化妝多好看，而是你的穿著打扮要適合你的職業身分。其實不同類型的公司對服裝的要求都不一樣，像一些網路公司，可能就比較輕鬆休閒，但是一些服務類企業，則會要求你穿著正式。雖然標準不一，但還是有一些共通性，比如，衣著要乾淨整潔、體現幹練的作風；女生可以化點淡妝，但不應濃妝豔抹，否則容易將面試官的注意力集中在妝容上。

求職者攜同多一份履歷表去面試，可以給對方留下做事認真的好印象。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

第五、面試問題的準備

在一場面試中，有一些問題是面試官必問的，像「自我介紹」、「工作中有哪些事讓你覺得是最有成就感的」、「在工作上有哪些技能或天賦」、「相比別人，你的優勢在哪裡」等。這些問題， 主要是圍繞你的個人經歷、個人最突出的能力來進行設計，你可以假設面試官就在面前，然後模擬回答問題。你要充分認識自己，熟知履歷的內容。

第六、心理準備

面試就是一次自我展示的機會，所以一定要敢於「放開自己」，把最真實的自己表現出來。很多人由於緊張，說話結結巴巴，頭腦一片空白，導致沒有發揮出真實的水準，錯失了得到好工作的機會，所以一定要熟悉自己的履歷，多做準備，使自己更從容、更有自信。面試其實從準備時就開始了，真正的面試達人，是不會打無準備之仗的，與其浪費時間去參加一些沒有把握的面試，不如好好做一次準備，讓自己的面試成功率提升，成為每次面試必拿offer 的人。

書名：《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》（時報出版 ）

作者：劉仕祥

資深演講口才教練、金生涯教育首席生涯規劃師、人力資源管理專家、國家心理諮詢師、三茅人力資源網專欄作家、博銳管理在線專欄作家。

出版社： 時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。