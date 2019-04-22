【深度溝通力】力量型強勢上司好難頂？　先贊同後提建議3招搞掂

職場如同鱷魚潭，除了要學習與同事相處，更要面對不同類型的上司，如果跟上司合不來，隨時在辦公室「無運行」。 人力資源管理專家劉仕祥在其新書《深度溝通力》指，如果有感上司平日控制欲強、說話直接、凡事講求速度與結果的話，那麼對方有可能是「力量型」上司。劉仕祥指，雖然這種上司會令下屬很大壓力，但只要以「少說廢話，開門見山」作為基礎去辦事，再按3個溝通要點，包括「支持贊同」、「提出建議」與「剛柔並濟」，便能與對方建立良好的溝通，有利工作展開。

打工仔日常在辨公室，要學習如何應對不同類型的上司。圖為示意圖（Getty Images／視覺中國）

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以下是《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》的內容節錄：

力量型上司的性格特徵

力量型的人往往被稱為「天生的上司」他們擅長「做」，力量型上司的性格四特徵：

第一、愛控制

力量型上司的控制欲比較強，他們善於掌控全場，而且不容許別人挑戰他的權威，他們想好的事情，一般會堅決地執行下去。他們交辦任務時，往往會說：「你就按照我說的去做就可以了，有什麼問題就來找我！」

第二、喜直接

力量型上司不喜歡委婉，喜歡單刀直入，他們做事往往簡單粗暴，不會做過多鋪陳，說話也直接，用「豪爽」來形容他們最為合適。他們跟你來往時幾乎不會「走心」，所以很多人遇到這樣的上司，最多的評價是「不近人情」。

第三、速度快

「快點！」「提前做好給我！」「有話直說！」「你現在馬上去做！」這是力量型上司經常掛在嘴邊的話。他們做事不喜歡拖延，喜歡提早完成，所以在力量型上司中，很少有「拖延症」患者。他們也不喜歡做事慢的人，如果你做事慢了，他們就會認為你能力不好或者偷懶。

第四、重結果

「結果」是力量型上司最看重的東西，這也是力量型性格的人非常適合做上司和銷售的原因， 因為這兩種職位是最需要看結果的。如果有一天，你的工作沒有完成，然後你跟上司「哭訴」說自己在執行這項工作的過程中遇到多大的困難，上司拋給你一句：「別跟我扯那些沒用的，我只要結果！」那你的上司就是力量型的上司。當然，所有性格類型的上司都會看重結果，但其他性格類型的上司不會總把結果掛在嘴邊，並且不斷地強調。

跟「力量型」上司溝通時，下屬往往會有如履薄冰、很大壓力的感覺。圖為示意圖。（資料圖片）

職場最重要的「深度溝通力」跟力量型上司溝通的３個支撐點

如果用一個成語來概括你跟力量型上司溝通時的感受，那就是：如履薄冰。他總會給你很大的壓力， 但如果你能夠跟他的性格相適應，就會從他的身上學到很多，他也會幫助你很多，因為力量型的上司是一個人在事業發展路上最好的領路人。跟力量型上司溝通的核心是「少說廢話，開門見山」。「支持贊同」、「提出建議」、「剛柔並濟」是跟力量型上司溝通的支撐點。

核心：少說廢話，開門見山

小年的上司是力量型的。有一次，小年跟了很久的客戶沒有和小年簽下訂單，小年向上司彙報這件事：「這個客戶是我在一個展覽會上認識的，認識後聊得很投緣，經過私下的溝通，我覺得很有可能成交，所以前期我花了很多時間，做了很多準備，也多次約他出來聊……」聽到這裡的時候，上司就催促他了：「說重點就好。」其實小年應該這樣說：「我跟這個客戶沒有簽下訂單，一方面是因為公司的產品跟客戶的需求吻合度不高，另一方面是跟客戶的關係還沒有很好。我之後一定會繼續爭取把這個客戶簽下來。」

在跟力量型上司溝通時，能簡單就簡單，別說太多前因，把結果直接告訴他就好。

為建立良好的工作關係，打工仔可按「少說廢話，開門見山」為基礎行事，以及圖中的3個溝通要點與「力量型」上司溝通。（時報出版提供）

第一個支撐點「支持贊同」

力量型性格的上司往往非常有主見，他們很樂於參加各種有挑戰性的項目，並以組織者的身分出現，他們會告訴你：「今年，我要做一個產能提升的項目。」這時， 就算你覺得這個項目行不通，也千萬不要說：「我覺得這個項目有待商榷，感覺在我們公司運作不起來。」如果你這樣說，肯定會引起他的反對：「有什麼做不起來的？不試怎麼知道？」所以你應該說：「我覺得這個項目可以試一試，後期有什麼問題我們再調整。」 力量型性格的上司在跟你談項目和計劃的時候，他們往往已經心中有數，最好的做法就是支持贊同。

第二個支撐點「提出建議」

雖然力量型的上司有主見，但並不代表他就是一個想得很周全的人，在表示贊同之後，你要對專案的執行提出可行的建議，比如你可以說：在後期執行的過程中，各項工作皆要落實，才能實施成功。這會讓力量型的上司覺得你既支持他，又提醒並幫助了他，他會更加信任你。

第三個支撐點「剛柔並濟」

朋友R跟我抱怨說，他的上司總喜歡批評他，他覺得很委屈，有時真想跟上司大吵一架，可是大家都說上司就是這個性格，跟他吵的最終結果可能只有一個─走人。聽了朋友的陳述，我斷定他遇上了力量型性格的上司。我給了他建議：「下次再有與上司意見不一致的情況或是他批評你，無論你心裡多麼不爽，你都要先附和他。比如，你可以說：『您說得對，我知道這是我的錯。』等他與你的矛盾緩和之後，你再說：『其實我覺得我有做得對的地方，也有做得不對的地方，這點我以後一定會改，但做得對的地方，我也希望能夠得到您的肯定。』」跟力量型性格的上司溝通，既要柔軟，又要有原則，剛柔並濟。他強硬的時候，你一定要柔軟，等他平靜下來後，你一定要有自己的原則與主見，否則他會覺得你沒什麼能力。

書名：《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》（時報出版 ）

作者：劉仕祥

資深演講口才教練、金生涯教育首席生涯規劃師、人力資源管理專家、國家心理諮詢師、三茅人力資源網專欄作家、博銳管理在線專欄作家。

出版社： 時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。