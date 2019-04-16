放滅蚊神器直搗蚊家族　成堆蚊屍極壯觀　地盤男：以前如吸血放題

夏天，為大地帶來蚊蟲，想自救就要靠神器！近日有網民分享放置「滅蚊神器」後的奇效，他在地盤寫字樓放置一個座枱燈大小的東西，相隔數天開蓋即見逾百隻蚊屍，極為壯觀，他受訪時指用過蚊香蚊油都唔掂，一忘記關門窗即如吸血放題，網購這不過數十元的神器即見效，引來網民齊齊問點買。

網民Nick表示，滅蚊器只需數十元，用後改善蚊患效果明顯。（受訪者提供）

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fb群組「Tai Po 大埔」有網民分享圖片，其中可見一個滅蚊機，打開蓋子後出現數之不盡的蚊屍，猶如見證一個蚊家族的滅絕。樓主稱這個usb滅蚊機放在一個地盤寫字樓內，大讚「室內嚟講，算幾好效果，又平」。

樓主Nick接受《香港01》訪問時提到，因其辦公室位於山邊，蚊患超嚴重，只能想方法盡力驅蚊，他指試過用蚊香和蚊油，但效果並不理想，同事們都知道出入必需將所有窗戶及門都關上，冷氣長開，「如果忘記關門窗，就會吸血放題」。

震撼的殺蚊圖片引來網民關注，Nick表示其實圖中的滅蚊神器只需幾十元人民幣，接上USB電源後長開即可，他指滅蚊器放在辦公室內數天後，估計至少已經殺死過百隻蚊。

不過他提醒大家如使用滅蚊器時，晚上記得將所有燈都關上，使滅蚊器可以吸引更多的蚊，又提醒滅蚊器位置要盡量離開人體，因為體味比紫外燈更吸引。Nick說使用了滅蚊器後，室內蚊患有明顯改善，雖然間中都會被蚊釘咬，「不過已經可以（着）短袖衫」。

記者在淘寶上搜尋類似的滅蚊器，發現有大量選擇，價格由數十元至近百元人民幣不等，視乎功能、外型、設計等而有不同。（淘寶網截圖）

記者在號稱無嘢買不到的淘寶上搜尋，發現類似的滅蚊器有大量選擇，價格由數十元至近百元人民幣不等。其中一個售48元人民幣的滅蚊器，賣家指原理是用紫外光誘蚊，同時釋放二氧化碳及氣流模擬人體，當蚊子被引誘到滅蚊器內，就會被吸進滅蚊器下方的存蚊盤，以脫水風乾的方式殺蚊。

這名賣家提醒滅蚊器使用時，至少每隔24小時才可以打開存蚊盤一次，否則可能讓還沒有死的蚊逃逸，而滅蚊器只需連接上USB電源即可，十分方便，相信會成為不少惹蚊者的夏日救星。

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