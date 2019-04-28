從腳趾形狀看出10種隱藏個性　地表最強好情人係咩腳型？

甚麼～從腳趾大小、形狀就能一窺他不為人知的性格！不僅如此，你知道地表快絕跡的好情人，腳趾生成有甚麼明顯特徵嗎？話不多說，小編一次過話你知！

原來透過腳趾可以一窺你不為人知的性格，看看不同大小、形狀的腳分別代表甚麼個性！Here We Go～根據國外網站《STYLECRAZE》的整理報導，以下10種腳趾形狀個性差很大，不信你對照看看就知道！

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一、羅馬腳

覺得面善嗎？沒錯～腳趾對稱的「羅馬腳」是最常見的一種腳型，所以如果你仔細觀察，有這種腳的人個性充滿魅力，不僅外放、和善，很容易交到朋友，是個非常棒的聽眾，同時還很熱衷冒險。除此之外，「羅馬腳」的人既聰明又有規律，總是知道甚麼場合該說甚麼麼話，所以表達意見對他們來說並非難事，而且內容客氣得宜，不會咄咄逼人。

羅馬腳（STYLECRAZE）

二、延展腳

讓人有舒服視覺的「延展腳」，顧名思義從腳趾公到腳趾尾，無論從大至小、從長至短都排列的相當整齊。但可能也因為這樣，這種腳型的人內心就像無止盡的廊道，不是你能探索的，因為他們很注重隱私，喜歡保有個人空間，倘若你想越界，當心情緒化的他們會朝你發怒哦！

延展腳（STYLECRAZE）

靠睇腳都可以分析人格！（點圖放大▼）

+ 4 + 3 + 2

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載】

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