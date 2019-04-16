胡蜂入侵家中衣帽間築巢　勇敢絲打獨自殲滅　網民：保護港男都得

夏天為大地帶來雨水，更有令不少人討厭又害怕的昆蟲。有連登「絲打」凌晨發文，稱近日家中衣帽間出現數隻「蜜蜂」，一直未有為意，但昨晚竟發現一隻蜜蜂正在築巢。面對進擊的蜜蜂，家中又沒有男性可伸出援手，樓主只好親身上陣，以殺蟲水殲滅「入侵者」，更拍照記錄了整個過程與網民分享。 網民看過相片大感驚訝，指出絲打殺滅的並非蜜蜂，而是攻擊力更強的胡蜂（即「黃蜂」），大讚她非常勇敢，笑言她日後甚至可以保護港男，不過樓主卻指，現時仍然害怕蜂群會返回「尋仇」。

有連登「絲打」於家中發現胡蜂築巢，親身上陣以殺蟲水殲滅「入侵者」，並拍照記下過程獲網民大讚。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名連登女網民凌晨以「港女真係好X勁，已經進化到可以單挑蜂巢」為題發文，稱近日發現不時有蜜蜂緩慢低飛進家中衣帽間，最初還以為是眼花，而且因其寓所位於較高層數，間中也會有蜜蜂誤闖，故一直未有為意。直至昨晚，她突然發現一隻疑似蜜蜂正在衣帽間內一個膠袋上築巢，幸仍在起步階段，未有造成嚴重影響。

樓主指家中並無男性可以幫助，於是只好親身上陣趕走入侵的蜜蜂，她做足準備，「包到自己成個太空人，一隻手拎住殺蟲噴」。體積如5元硬幣大的蜜蜂面對樓主反擊亦不甘示弱，「下下撞埋嚟」，令她「嚇到一邊係咁叫，一邊噴到成個衣帽間都濕晒」，幸最終樓主仍能擊退蜜蜂，「用個膠袋套住佢送入垃圾桶」。

有昆蟲專家教路，市民如發現家中出現蜂巢，不應自己動手，反而應盡快找滅蟲公司處理。（食環署圖片）

成功「殺敵」的樓主回過神後，更將蜜蜂留下的未成型蜂巢剪下拍照記錄，上載與網民分享。她其後表示，曾聽聞蜜蜂築巢時會分工合作，「唔只一兩隻無啦啦起，通常三四隻咁分巢」，擔心蜜蜂的同伴會到其家中「尋仇」，直言「我怕俾蜂報復」。

帖文上載後，網民紛紛讚賞樓主非常勇敢，直指她擊退的並非一般蜜蜂，而是具攻擊性的胡蜂，「絲打果然係女漢子」，「你真心勁⋯我見到蚊都要驚喇，唔好講咁大隻嘢」，「以後可以保護港男」。亦有網民上載圖片，解釋蜜蜂及胡蜂的分別，惟自稱「港女」的樓主卻笑稱，「叫我哋絲打分清乜蜂，同叫你地巴打分唇色一樣咁難」，獲逾300名網民讚好，稱讚她「真係好了解男人」。

蜜蜂及胡蜂並不相同，你懂得如何分辨嗎？

+ 3 + 2

樓主勇敢殲滅胡蜂的經歷獲多名網民讚賞，但有昆蟲專家教路，市民如發現家中出現蜂巢，不應自己動手，也不應亂噴殺蟲水，以免觸怒蜂羣，飛出來攻擊，最好辦法是盡快找滅蟲公司處理。

另外，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂∕野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，及所有私人非住宅地方提供相關服務。大廈管理公司可根據公契制定移除蜂巢的工作，或向有關業主／住戶提供支援；如大廈管理公司缺乏這方面的專業知識，可聯絡私人滅蟲公司要求協助。

（連登討論區）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁