【許志安黃心穎】PlayStation推綠手掣疑抽馬國明水　網民唔受落

今日驚傳許志安與無線小花黃心穎在車廂內拖手兼激吻，疑似偷食被斷正。網民除擔心許志安老婆鄭秀文（Sammi）的情況，慘被「戴綠帽」的馬國明亦成為焦點，更慘成抽水對象。多個facebook專頁都在事發後「開PO」抽水，其中Sony PlayStation的香港facebook專頁下午「巧合」發帖，推介新出的「高山綠」配色，更說「希望在『明』」，難免令人覺得意有所指。許多網民對做法不敢苟同，在帖文內留言稱「一啲都唔好笑」，認為不應拿受害者開玩笑。

PlayStation的香港facebook專頁下午推出新的「高山綠」配色，更寫明「綠制唔怕用」、「希望在『明』天」等，被不少網民質疑在抽馬國明水。（fb專頁「PlayStation HK」圖片）

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許志安與黃心穎今日爆出疑似偷食事件，而與女方拍拖2年多的男友馬國明成為網上焦點。馬國明經常以真性情示人，素被網民封為「民間視帝」，而為人孝順乖巧的他亦被不少絲打視為「好仔、好男人」，但事件爆出後他難免被不少人「抽水」，指他慘被「戴綠帽」。

「咁啱得咁橋」，今日下午PlayStation HK的官方facebook專頁發帖，公布全新配色「高山綠」，更標明「綠制唔怕用，最緊要夠精準」，更寫道綠色給人自然平靜的感覺，「雨後陽光，希望在『明』天」，難免令人引起聯想，不少網民直指PlayStation乘機「抽水」，意指馬國明戴綠帽。

許多網民同情馬國明遭遇，紛紛在各大討論區高呼「馬明加油」，圖左為其女友黃心穎。（資料圖片）

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有網民看到新配色後笑言PlayStation出得及時，稱「馬國明專用手掣」、「送個畀馬明安慰下佢」，但亦有人認真地指「唔計抽水，隻色真心靚」。然而，許多網民批評PlayStation的做法，有人在留言中稱「早排先搵完馬明宣傳EDF（PS4遊戲《地球防衛軍》），而家就抽哂水，而家啲公關真係唔會照顧當事人感受」，直言是一場公關災難，拿受害者來開玩笑。

面對質疑，PlayStation只在帖文中多次稱只是今天剛好公布新配色，並強調「人哋私人感情好難評論，希望大家Focus（關注）返新產品訊息及優惠」。

各大facebook小編「抽水」帖文：

除了PlayStation外，九巴亦在fb專頁發帖，上載一張寫有「車廂禁偷食」的圖片，表示巴士上有攝影機，「如果你喺車上偷偷哋食嘢一樣會被發現！到時被人瘋傳就唔好啦」。更連廉政公署的fb專頁「全城‧傳誠」都上載圖片，寫上「咪以為黑蚊蚊冇人知 做過梗係有痕跡」。兩個貼文都被網民聯想到偷食事件，大讚靚抽。

（facebook專頁「PlayStation HK」）

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