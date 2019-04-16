【許志安黃心穎激吻】網民列賠率估記者會講乜　「飲大咗」買1賠3

不少人曾以為許志安鄭秀文世紀復合是完美結局，沒料卻迎來不堪的後續，許志安黃心穎車廂激吻片段曝光，全城炮轟下許志安宣布晚上現身解畫。記者會未開，網民先興奮，齊估許志安會怎樣解釋，甚至列出賠率，不少人估他會爆喊求原諒，大熱1賠1.5，至於稱當時「飲大咗」神志不清再公開道歉，則1賠3，最離譜說法是估許會否認片中人是他，大冷之選買1賠足100倍。

一段疑似藝人黃心穎及歌星許志安在車廂內作出曖昧行為的片段，惹起全城熱烈討論。

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許志安開記者會交代事件的消息下午傳開，網民即時熱烈討論，甚至齊估他會如何解釋，不少人都認為「劇本早已預備」，如此情況其實他可以說的並不多，有網民索性開盤列出幾個可能說法，連賠率都準備妥當，令巴絲打笑爆嘴。

根據網民的賠率，其中最熱之選是「爆喊講對唔住大家，希望大家可以原諒」，買1可賠1.5，次熱選為「大家飲醉咗酒，神智不清，會為所作嘅行為負責」，賠率亦有1賠3。

+ 5 + 4 + 3

超冷門選擇，則有「嗰個唔係黃心穎，係蔡一智嚟」，買1可賠20。（資料圖片）

不喜歡買熱門博爆冷，中游之選有「全程女方做主動，只係做配合，女方落車後各散東西」，網民列出買1賠5，至於雙方一早同前度分咗手，只不過無同各方傳媒交代，虛擬賠率為1賠8。

至於超冷門選擇，則有「嗰個唔係黃心穎，係蔡一智嚟」，買1可賠20，真正買中即爆冷的，是估計許志安現身時否認一切，「當事人唔係我」，一旦買中1賠100。

追Po巴絲打明知玩嘢都覺得有關賠率好爆笑，不少人懶認真扮下注，更有人搞笑挑戰賠率唔夠精準，笑言最冷之選應是杜德偉聯同蔡一智為事件認頭，認為這樣才值1賠100。