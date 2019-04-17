【許志安黃心穎】網民發文嘆馬國明是「毒男寫照」　巴打勁有共鳴

藝人許志安及黃心穎被爆出車廂激吻影片，令全城震驚，作為黃的男友馬國明亦成為大眾極度關心的對象，有網民甚至發起「一人一句安慰馬國明」。這娛樂圈知名好男人不但孝順顧家，又沒有不良嗜好，卻情路坎坷被戴上「綠帽」，令人不勝唏噓，有連登巴打更發文感嘆馬國明是「毒男寫照」：「最後都係港女搵毒男埋單。」引起網民共鳴。

馬國明曾形容自己性格沉悶，加入娛樂圈多年花邊新聞只得數單，在全城期待下終於交上女友，卻最終被「戴綠帽」。（資料圖片）

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45歲的馬國明是圈中難得孝順專情好男人，緋聞甚少，不爛玩不愛蒲，工餘時間就只會跟朋友踢波，或留在家中睇戲、聽歌和上網，他以前曾稱自己可以幾日足不出戶，並形容性格沉悶，因而令不少網民都認為馬國明是一名毒男。連登網民「港毒之父」在昨日爆出「許志安黃心穎車廂激吻」事件後，就以「馬國明-毒男寫照」為題發文，指馬國明「份人已經毒」，加入娛樂圈多年花邊新聞只得數單，在全城期待下終於交上女友，「最後都係港女搵毒男埋單，重要畀人捉到偷食」。

偷食事件爆出後，馬國明在微博發文稱「努力工作」。（馬國明微博截圖）

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他續指，馬國明是受害者，卻被旁人群起「抽水」，除了自己公司TVB事後即訪問其媽媽，有公司又立即「抽水」聲稱將推出綠色手制，更成為全港市民茶餘飯後的話題，「係成間（茶餐廳）一齊討論，三唔識七隔籬枱都傾埋一份」，甚至連樓主「只識玩iPad嘅9歲侄仔，都知佢畀人派綠帽」。

樓主不禁感嘆這正是現實社會的寫照，即使多成功、多有型，只要性格毒或心地善良，「港女自動搵你埋單，再派帽畀你，這就是香港，這就是港女與毒男」。樓主又補充指，馬國明面對女友出軌後，昨晚還要回到TVB開工，完全是打工仔無法「擇日失戀」的心酸。

帖文引起眾多網民共鳴，有人感嘆事件完全是「港女與毒X現實寫照」，甚至是「連登仔的寫照」，亦有人指馬國明的經歷證明「溝唔溝到真命天女真係同錢無關」，因他身上唯一缺乏的就是「壞男人基因」。另有人表示，他們倆至少未結婚，「算係普情傷嘅程度」，希望馬國明能撐過來。

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