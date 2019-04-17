【許志安黃心穎】想救都救唔到？同車男友人獲網民封最佳老友

昨日許志安（安仔）及黃心穎被爆各自背另一半偷食，二人在車廂攬啜片段震驚全城，事後安仔在記招上爆喊認錯，坦承自己是「一個壞咗嘅人」及對不起太太鄭秀文（Sammi）。 其實在今次事件中，除兩位主角外，還有一個重要角色，就是跟二人同車的男性友人，從流出的片段中，該朋友堅持先送心穎回家，似乎有意阻止「悲劇」發生，惟擾亂一輪後，仍失敗收場，不少網民見狀均大讚他「做friend嚟講都算係咁」，甚至封他為「2019年最佳老友」，可惜認為安仔不配有這朋友。

許志安及黃心穎近日被爆背各自背另一半偷食，從流出的片段所見，同車的男友人曾多番堅持先送女方回家，似乎能擔心二人會「出事」，惟遭二人拒絕。（黃心穎IG圖片）

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從安仔及心穎的車廂偷食片段中，一開始男友人跟二人坐在後座，男友人堅持先送心穎回家，惟心穎竟爆粗拒絕，稱先送他回家，其後男友人似乎不太放心，繼續堅持先送心穎，雙方在車上僵持約1分鐘，安仔則指示司機先去大坑送友人回家，其間友人一度搭一搭安仔膊頭，狀甚着緊，似乎想提醒他不要亂來。

網民大讚男友人為好友着想，「應該頒個最佳朋友獎畀佢」。（連登討論區截圖）

直至駛至大坑，友人提出「不如玩大啲，送咗佢（安仔）返屋企先」，安仔卻指：「依家你走先，跟住我返我屋企，佢（心穎）返佢屋企。」男友人反問：「你講堅？」安仔指：「係，堅。」男友人才不情願地下車。

不少網民見狀，紛紛大讚男友人真心為朋友着想，「一般酒肉朋友通常扮唔知算」，能預計將有事發生，曾試過力挽狂瀾卻失敗，「做friend嚟講都算係咁」，認為「應該頒個最佳朋友獎畀佢」，又慨嘆他這刻應該感到很唏噓，「想救都救唔到」，有人認為安仔應好好珍惜這朋友，但亦有網民狠批安仔不配有這老友。

（連登討論區）

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