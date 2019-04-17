台女同警察哥哥約會　講錯一句話即斷纜　「他的表情很複雜」

第一次約會難免緊張，表錯情說錯話只要不是太嚴重，應該都可以一笑置之，但如果約會對象是警察，尺度拿捏可能就得特別小心。 一名台灣女網友自行爆料和警察的初約會結局，因為說錯一句話導致雙方氣氛超尷尬，還擔心自己會被當成現行犯抓起來。

該台灣女網友表示說了那句話後，那男警已沒再跟她聯絡。（VCG）

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李姓女網友在「爆怨公社」上描述讓自己後悔萬分的一句話。她和現職警察的約會對象第一次約會選擇了看電影，兩人的電單車分別停在停車場內、外，散場後警察哥哥陪她走到B1的停車場牽車，她便詢問對方「還是我載你上去外面？」。警察哥哥詢問有第二頂安全帽嗎？她回答「沒關係一小段路而已……」，讓對方當場傻住。

那一瞬間她形容自己尷尬的想找洞鑽，也擔心「他會不會考慮把我當現行犯抓起來？」。最後警察哥哥只回了一句「沒關係我自己走上去」，也成為兩人之間最後的交集了，之後沒有聯絡。女網友推測「可能有人第一次邀請他犯罪，覺得太可怕了，要少接觸吧」。

這段對話讓多數人覺得「太可愛了」，除了稱讚警察哥哥很守法，也笑問原PO「是不是在試探他？」。對於「警察哥哥應該覺得你很可愛」這樣的回應，原PO回答「他的表情很複雜」，有人笑說「其實妳內心是想被上銬」，認為警察哥哥當下應該要「抱緊處理」的。對於第一次約會就提出犯罪邀請，原PO也被冠上「憑實力單身」的評論。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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