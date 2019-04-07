台警巡邏見碎石　化身清道夫掃街避免意外　網民：辛苦了！

台灣新北市警分局汐止警分局社后派出所員警李榮恭、林紀璇，於4月5號下午巡邏行經汐止區中興路與大同路交叉路口，發現大馬路上掉落滿地的碎石，憂心機車族經過時，恐不慎摔車受傷，連忙向路邊店家商借掃把、畚箕掃除碎石，被路過民眾拍下，上傳Facebook當地社群，網友大讚：「警察難為！給個讚！」

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社后派出所副所長許書豪表示，適逢台灣連假，汐止區大同路一段與中興路口是車流量較大的路口，如不即時排除，駕駛電單車人一士不注意就可能摔車，恐對道路用路人安全造成危害。

台灣巡警掃除碎石獲網民大讚（Facebook）

他表示，派出所員警的工作不只是打擊犯罪、維護治安，無論民眾身在何方，如遇有緊急狀況或有需協助情事，警察會即時伸出援手，適時的排除困難，讓民眾都能感受到警察的愛心，也對員警李榮恭、林紀璇落實治安平穩、交通順暢的工作理念，予以肯定。汐止警分局也表示，將會依規定予以獎勵表揚。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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