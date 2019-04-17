【許志安黃心穎】最錯非偷食？網民發起舉報：無攬安全帶真係犯法

藝人許志安及黃心穎被爆出車廂激吻影片，兩人的親密舉動被「車cam」拍下，引起全城嘩然，更觸發網民討論在車內拍攝乘客是否觸犯《私隱條例》的問題。事件曝光一日，網民除了關注當事人及其另一半外，有人更突破盲點，指出許及黃於事件中，做得最錯就是「唔攬安全帶」，直指「偷食唔犯法個個圍插，做緊真犯法嘢冇人留意」。

「安心出軌」事件曝光後，許志安於昨日（16日）晚上開記者會交代事件，宣布全面停止工作並反省。（盧翊銘攝）

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許志安及黃心穎車廂激吻片段轟動全港，不少網民看過片段都大感驚訝，同時猜測兩人所乘搭的是的士還是Uber車輛，質疑司機流出片段或會構成侵犯乘客私隱的問題。

正當私隱問題仍未有結論，有網民再突破盲點，於facebook群組發文指出許黃兩人的行為觸犯了香港法例，「成件事最離譜的，係許志安同黃心穎身為藝人，坐的士竟然唔攬安全帶」、「許志安與黃心穎今次最錯嘅係坐車竟然唔攬安全帶，作為公眾人物真係唔應該做壞榜樣」，直指「偷食唔犯法個個圍插，做緊真犯法嘢冇人留意」，更揚言要發起舉報行動，呼籲警方跟進。

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網民看過帖文，紛紛笑指樓主心水清，指他們必定是「出色的公關」，「將件事嚟個華麗轉身，去返乘坐公共交通工具嘅安全意識上面」，「幫佢兩個成功拆彈，一嘢扭返去安全意識上面，你一定係一個成功嘅公關」。

唔戴安全帶後果可以好嚴重，紐西蘭交通部曾找出10名車禍倖存者，重現事發後的傷勢及安全帶勒痕：

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另有網民笑言，如兩人有配戴安全帶，或許未必落得現時下場，「事前有戴安全帶就唔會出事」，「成個疑似親密行為加摸下摸下其實就係搵安全帶」，「呢個司機有責任啦，叫佢地兩個攬返安全帶，分返開佢地咪乜都冇事囉」。

根據香港法例，私家車、的士、小型巴士（包括公共小型巴士）及貨車駕駛者須確保所有乘客佩戴安全帶。私家車及的士後座如裝有安全帶，乘客亦必須佩戴；任何乘客如被發現乘坐裝有安全帶的座位而未有佩戴安全帶，可處最高刑罰為罰款5000元及監禁3個月，而司機如在後排座位乘客沒有穩妥繫上安全帶的情況下駕駛私家車，亦可被罰款230元。

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