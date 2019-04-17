霸氣哈士奇定期洗澡剪毛　一年後褪色變白　網民：漂白水洗狗？

話說日久見人心，沒想到時間久了，也能拆穿毛小孩的真實身分啊XD最近有網友在爆廢公社上分享他養的哈士奇一年前後的對比照，意外引發了熱烈的討論！

原來他的哈士奇剛領養時，還是個正常帶點霸氣的黑白相間模樣，但一年後連主人都忍不住想問：「我家二哈到底怎麼了，為什麼越洗越褪色⋯」？

原來他固定會把哈士奇帶去美容送洗，但這次「只是去洗澡+剪毛，回來就變超白了」，讓他起了疑心……

樓主表示，其哈士奇「只是去洗澡+剪毛，回來就變超白了」。（Facebook「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這落差讓網友看傻了：

「這這這.........同一隻嗎」、「第一次看到會褪色的」、「會不會明年變貴賓（Poodle）」、「成功洗白」、「美白，柔焦開到勁蹦！」、「哈哈哈 跟衣服一樣啦 洗久會褪色」、「不管他洗了什麼，都給我來一罐！」

網友也好奇發問，會不會是美容院出場時搞錯了？

「帶錯隻回家了吼...」、「真的沒被調包嗎？」、「送洗被弄丟了？」、「有沒有可能洗到馬爾濟斯或白狐狸犬的洗髮精」、「那家寵物美容用漂白水洗狗啦！」

還是平常欠保養？

「你一定沒有用熊寶貝 或一匙靈 護色的洗」、「沒吃黑芝麻保養毛色」

或者根本就是抱來第一天就出事了？

「當初老闆沒染好厚......」、「哈哈哈哈 當初那個人騙你二哈 其實不是..」、「染色成哈士奇可以賣比較貴」、「都跟你說不要在淘寶買東西了」、「活到現在 才知道，狗也有毛色 有效期限」、「二哈表示：林北只是被潑到油漆 你他ｘ的洗一年才洗乾淨 我是白色的好嗎」

原PO後來就補充說明啦，原來這隻哈士奇本來就不是純種哈士奇，而且混到什麼品種也不曉得～而牠「毛長出來也是會有黑灰黑灰，只是沒有幼犬時候這麼黑」只不過也沒想到，這次送回來竟然只剩眼神沒被洗白啊～～

其實這一類的混血寶寶，應該是歷經掉胎毛的過程，逐漸顯露出本色來啦，也就是傳說中的米克斯驚喜包！長大才知道混哪的！

有不少網友也提到家中的毛小孩也是越長越淡，很正常的啦：

「跟我家狗一樣，一開始是黑的 之後變灰 感覺之前是不是被染髮」、「我們家的紅貴賓（Poodle）也變奶油貴賓（Poodle）了」、「長大後褪色嗎，以前我老公家養的西施狗也是越大毛色越淺 ，越白」、「我家的也是驚喜包，來的時候是大理石，現在變成黃金色」……

大家以後養混種狗狗可以期待一下，可能長大之後會換一隻新的呢（大誤）～

延伸閱讀：

父母看了超有感？汽車尾端驚見「超吸睛裝飾」萌翻網友

日本網友發起「暗黑料理大賽」 成品慘不忍睹超爆笑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁