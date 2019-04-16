狗主倒車幾乎輾斃芝娃娃　邊境牧羊犬變身超級英雄　神速救回老友

加拿大魁北克省一名狗主倒車時，在倒後鏡看到一隻狗飛奔而過，她馬上停車察看，只見幾隻狗狗都安然無恙；事後她翻看閉路電視片段，驚覺當時幾乎輾斃一隻芝娃娃，幸好一頭邊境牧羊犬及時察覺好友有難，在最後一刻衝前叼走牠。

邊境牧羊犬（border collie）被認為是最聰明的犬種，智商大約等同6、7歲小孩。（Getty）

事發在本月2日，一名男子與芝娃娃、邊境牧羊犬和另一隻愛犬在玩拋樹枝遊戲，期間女事主準備倒車，豈料四處亂走的芝娃娃剛好走到車子後面，眼見幾乎快要被輾過，千鈞一髮之際，閉路電視拍到邊境牧羊犬突然從鏡頭右面衝出，一口叼起芝娃娃，把牠帶離險境。

由於邊境牧羊犬動作實在太快，女事主當時在倒後鏡看到的只是一團東西掠過，她起初以為自己撞到狗狗，連忙下車察看，幸見芝娃娃和邊境牧羊犬均安然無恙，立即如釋重負地擁抱牠們。

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「是否受過軍事訓練？」

網民無不大讚該頭邊境牧羊人，「並非所有英雄都穿斗篷！狗狗做得好」、「守護天使無處不在！很高興看到這樣出色的狗，快速衝前拯救了小狗，實在令人一看再看」、「太快了，是否受過軍事訓練？ 看來這隻超級狗並非第一次拯救牠的朋友」、「換轉是人類的話，只會顧住拍片和影相，真是醒目狗」；然而也有人認為是演出來的，「精確的時間加上完美的相機角度，該是有人在適當時候放出牧羊犬，我相信他們練習了好幾次」。

（每日郵報）