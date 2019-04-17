【黃心穎許志安】情場女玩家10大「撩仔」秘技　十個男人九個上釣

愛在曖昧不明時最美，究竟收兵高手如何欲擒故縱，令男人心癢暈船、好想佔有、甘願只當觀音兵呢？

愛在曖昧不明時最美

人家說「愛在曖昧不明時最美」，為保留愛情更多想像，不少情場高手討厭把關係說破，一下就進展到交往階段。關於這一點，情場女高手身上尤其明顯，因為俗話說「女追男隔層紗，男追女隔重山」，男人緣好的女生因為深知自己魅力和優勢，所以更享受萬人景仰的感覺。

這也是為什麼，許多善男一聽到歌手陳勢安詮釋的《天后》一曲，就忍不住落下男兒淚，因為「妳要的不是我，而是一種虛榮，有人疼才顯得多麼出眾……」的歌詞完全唱進他們心坎裡！話不多說，現在就讓我們運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看女玩家都如何拉抬行情，令癡男徹底暈船！Here We Go～

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本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月30日至2019年03月29日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女友搞曖昧心機／招式／技巧』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】