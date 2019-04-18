YouTuber用遊戲「Cities: Skylines」神還原香港　網民大讚好高質

舊區重建、規劃新市鎮就聽得多，本港一名YouTuber竟然利用模疑城市遊戲「Cities: Skylines」（都市天際線），還原整個香港，展現由1970年代小漁港演變成大都會的過程，無論地形、交通系統、住屋設施以及著名地標，一手一腳設計得非常相似。不少網民都驚嘆他的技術及耐性，大讚影片超高質，「好癲」、「黐線」，又指片段就像「一步一步帶我哋走進香港」。

YouTuber「景三」在個人頻道上載兩條「再建香港計劃」的短片，前部分是由小漁村演變成1970年代大都會香港的過程。（YouTube影片截圖）

影片見證由小漁村發展成千禧年代的香港。（YouTuber影片截圖）

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YouTuber「景三」以製作遊戲及生活題材短片為主，日前在個人頻道上載兩條「再建香港計劃」的短片，以模疑城市遊戲「Cities: Skylines」（都市天際線）還原整個香港，前部分是由小漁村演變成1970年代大都會香港的過程，由低密度住宅、廣闊的空間，漸漸開始「向上發展」，又加設貨運港口，並解決海水污染、垃圾處理及塞車等問題。景三在製作過程亦強調，希望盡可能忠於歷史，如先在將軍澳區興建堆填區等。

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影片神還原香港的街道、油站、霓虹燈等。（YouTube影片截圖）

第二部分則是「還原熟悉的香港」，呈現千禧年代真實情況，包括興建跟足本港地鐵站系統的鐵路、三條海底隧道、國際機場等。另外，景三亦落足心機把各區旅遊景點「神還原」，如中環海濱摩天輪、海洋公園、迪士尼樂園、天壇大佛及廟街，十分真實。

兩段短片都引起網上熱烈迴響，第一段短片上載短短一星期，已有超過10萬點擊率，第二段上載5日亦有超過7萬點擊率，相當誇張。不少網民大讚影片超高質及用心製作，「唔望地圖都唔知原來你真係跟返香港啲路嚟砌……好黐線呀」、「將一件事做到極致，就係藝術﻿」，亦有人羨慕稱「還原自己出生嘅地方係我自小嘅夢想」，有網民則建議：「快啲整埋膠鐵（高鐵）同明日大愚（嶼）啦！」。

（YouTube Channel「Kingsan」）

Part1：由小漁村到香港

Part2：還原熟悉的香港