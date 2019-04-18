日女放反相紙沖曬證件相　照片一出即笑翻網民：似絲襪笠頭

很多人不管要辦證件或是找工作，為了給人家留下好印象，都會特地再去拍張比較上鏡的照片，但最近有一位日本女網友去列印自己要用來當履歷頭貼的照片時，因為不小心把專用紙放反了，沒想到印出來的效果超乎想像的驚人，讓她的父親看了馬上原地狂笑十分鐘……（跪求女兒心理陰影面積）

不小心把專用紙放反了，沒想到印出來的效果如此驚人。（Twitter圖片）

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不只自家父親壞壞，看到如此崩壞的畫面，讓網友立刻同步絲襪套頭的照片……「笑死我」、「快被套絲襪笑死」、「跟絲襪效果一樣XDD」、「超有喜感」、「P圖前後」

不只如此，近乎模糊的獵奇照片也讓很多人不禁想到曾在網路瘋傳的影片「Av10492」（膽子大的點圖放大）↓↓↓

+ 3 + 2

「模糊後有像」、「我也是立刻想到這個」、「竟然有人知道欸」

人生總是有很多意外，日前有位網友曾分享求職者寄去的大頭照也讓他霧煞煞，現在看來跟上面的照片似乎有異曲同工之妙啊：

有網民分享見過求職者寄出嚇人的大頭證件照。（Facebook「爆廢公社」圖片）

慶幸的是這位日本女網友的照片還沒寄出去。雖然失誤的照片變成了黑歷史，不過本人可是長得非常漂亮呢！相信不管用在任何文件上都會留下好印象的。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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