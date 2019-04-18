【花蓮地震】6.1級地震突襲　高樓網民分享恐怖一刻：全屋都在搖

台灣花蓮今午突然發生6.1級地震，震源深度18.8公里，連台北都同感震動。不少花蓮網民親歷強震一刻，就算身在家中，到會感到強烈震感。有居於21樓單位的巿民拍下地震時全屋都在搖動，吊燈和壁畫左右搖晃，十分嚇人。有網民則指家中大櫃被震至倒下，玻璃碎四濺，亦有網民稱家中電視不敵搖晃，屏幕出現裂紋，只餘一半畫面。

有人家中大櫃倒下，滿地玻璃碎場面混亂。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

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地震令全台多區受災，台北有大樓的外牆磁磚剝落，傾斜至緊貼旁邊大樓，需即時全員撤離；不少人都拍到外牆掉石屎的情況，急急呼籲民眾行經時小心飛來橫禍。

除了在街上的巿民要小心外，留守在家的市民亦遇到驚嚇情境，因地震可能把安樂窩變成危險地；有身處21樓家中的巿民拍得驚險一刻，從其片段可見，原本牢牢掛在客廳的壁畫，突然如「海盜船」般左右搖擺劇烈搖擺，最終鐵線斷裂，壁畫掉下；而家中飯廳的吊燈同樣亂晃，十分危險。片中女戶主看到男戶主仍在拍攝，也忍不住出言抱怨。

花蓮強烈震動下，網民拍到出現山泥傾瀉情況。（台東臉書災害通報facebook影片截圖）

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另有網民則上載電視照片，可見屏幕中有明顯裂痕，只餘一半畫面；因應政府預測未來一周仍有強烈地震，戶主唯有無奈地問：「我是不是要一周後再買電視？」另一名居於26樓單位的網民形容，地震時「搖丁上天邊」，同樣拍到家中吊燈狂轉至燈罩掉下，如身處燈下就極為危險。

強震下有聲稱身處新北市中和區的網民表示其家亦受災，其上載的照片可見，客廳的大櫃整個倒下，雜物四散，玻璃碎滿地。其他網民亦表示身處台灣北部的地區都有震感強烈，很憂心花蓮居民的情況，怕地震會造成嚴重傷亡，呼籲大家守望相助，尤其要關心獨居長者和弱勢社群的情況。

（fb群組《爆料公社》）

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