台男買豬扒麵離奇大碗　得悉真相後痛哭：你在我麵裡加滿了洋蔥

苦過才懂苦的人！一名台灣學生家裏破產，半工讀交學費和幫家人還債，經常捱麵包過日子。日前他發現一家便宜的食店，豬扒鐵板麵只要50元台幣（約12港元），份量多到「一餐抵兩餐的那種飽」，遂經常光顧，他更將食店推薦給室友，結果其他人買到的份量都很少。台男忍不住問店裏的阿姨，才知原來對方看出他很窮，還不停道歉解釋是怕傷到他自尊，這份沒說出來的關心令台男淚流：「我吃到不知道自己在吃洋蔥還是吃麵。」

台男最近發現一家牛排店有賣便宜的豬排鐵板麵，而且離奇大碗，真相原來有洋蔥。（資料圖片）

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一名台灣男大學生近日在討論區「Dcard」發文，指家族工廠因經營不善倒閉，家人因此破產，從此一貧如洗。他邊打工邊讀書，學費、債務全部都是錢，經常要捱麵包過日子，幸好宿舍的兩名室友都對他很好，每次見到他捱麵包時，就會找各種理由打賭並故意輸掉，藉此請他吃飯，台男縱然看出端倪，但卻不想戳穿。

台男指不想室友們經常破費請吃飯，不時躲到外面吃麵包，其中一次誤打誤撞發現一家老舊的牛扒店，外面招牌寫着豬扒鐵板麵只要50元台幣（約12港元），因價錢便宜，他便外賣了一個回宿舍吃，發現還多送了湯和飲品，裏面的豬扒居然比麵還大，「一餐抵兩餐的那種飽」，故經常去光顧，還向室友推介。

沒料室友如其所言到同一店舖買同一外賣，一打開卻發現和台男買到的完全不一樣，無湯無飲品，份量也明顯少很多。台男大感古怪，笑指難道店家阿姨「看我長得像彭于晏於是給我比較多」，他又想從未和店家阿姨提及家中情況，對方沒理由猜到他很窮而故意幫忙。

為求得真相，台男翌日和朋友分開前往買豬扒鐵板麵，結果再次證明他的一份是離奇大碗，他忍不住開口問原因，沒料店家阿姨先跟他道歉，讓他聽完不要覺得難過。原來阿姨見他第一次來時手上拿着一個陳舊水壺，加上衣服和背包都很老舊，推測他家境非常清貧。

阿姨又說店內豬扒鐵板麵有兩種，但台男只會點較便宜的一種，更加確定他應該沒錢，故決定默默幫忙。

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大受感動的台男在帖文中指他忍不住當場痛哭，尤其是當阿姨拼命向他道歉，指沒有看不起別人的意思，一再強調自己都有過窮困日子，很怕會誤傷台男自尊，但又很想幫忙，才會這樣做，希望台男可以繼續去買麵。

聽完阿姨的一席話，台男只懂得一再道謝，又承諾將來一定會報答她。然後台男和室友二人拿着麵回宿舍吃，兩個大男生躲在房間眼淚鼻涕直流，感慨稱「阿姨，你在我的麵裡加滿了洋蔥啊」。

許多網民看完帖文後大呼「這篇根本是洋蔥文」，指樓主遇到難得的好人，大讚阿姨「苦過才懂苦的人」。文章令無數人動容，台男就在文末承諾，將來會以阿姨的名義幫助其他有需要的人，又感謝自己的兩名室友無私的接濟。

（Dcard）

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