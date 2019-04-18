生日收紫色側背包勁難襯　最後男友原來有陰謀　台女：要換嗎？

送生日禮物給女友要有技巧，但小心得罪對方。有台灣女生在網上分享，生日時男友送了一個配色奇怪的側背包給她，是男友最喜歡的紫色，但無論怎樣配搭都不好看，索性給男友用。結果，男友不慎自爆其實是自己看上這個背包，「想說買一個比較奇怪的顏色，如果你不要我就能接手了」，令女生哭笑不得，還笑稱：「要換掉包包還是男友？」

台灣女網民生日時收到男友送的小背包，怎配搭都覺得不好看，終發現男友是自己想要。（Dcard圖片）

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有台灣女生日前在討論區「Dcard」發文，稱生日當天男友請了自己吃大餐，還從日本網站買了一個「KANGOL」的側背包送他。不過，台女直言紫色是比較難駕馭的配件，怎樣配襯都顯得突兀，反而男友很喜歡紫色。

男友直言其實他自己想要這個背包，如果女友不要他就拿來用。（Dcard圖片）

台女讓男友試背一下，發覺他背得比較正常，也比較好看，就將生日禮物送回男友，結果男友自爆，原來他一開始就想要這個背包，但又想不到「敗家」理由，「想說買一個比較奇怪的顏色，如果你不要我就能接手了」。台女聽到後哭笑不得，「原來是幫自己挑禮物，老娘以後等你生日送你小洋裝看你穿不穿」，笑問網民：「我應該換掉包包還是把北七（白痴）男友給換掉？」

網民看到帖文後集體錯重點，沒有討論台女的男友，反而說台女本人也用得好看，更討論起如何穿搭的問題，亦有女網民認為男友選生日禮物的目的，原來是想自己用，「心態有點過份」。另有4000多名網民認同台女應送小洋裝給男友。

（Dcard）

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