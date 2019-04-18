台便利店埋數多出1000台幣　查閉路電視尋失主　網民：好有良心

過去台灣的便利店店員常被誇讚，除了要進貨、結帳、維持店面整潔，為了因應多元化的便利店服務，還要會影印、泡咖啡、炸炸雞等十項全能。 如今一位網友到網路上「抱怨」，認為新北市新莊一家全聯的服務更誇張，因為閉店結算時發現金額多1千元（台幣，下同），竟然比對閉路電視，最後聯絡自己的老母親，要她領回店員多收的1千元，讓他直呼「居然有這麼厚工（用心）的店員」。

有網友「抱怨」該便利店的服務太誇張。（爆怨公社Facebook截圖）

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網友在臉書《爆怨公社》表示，從自己的老母親聽說才知道，幾天前她去全聯（台灣連鎖式便利店／超市）買東西時，結帳時不小心多掏一千元結帳，但當時沒注意就直接回家，但隔天卻接到全聯店員的來電，店員解釋，在閉店結算時發現帳目不齊，因此比對監視器才發現，是原PO的老母親多付的，因此依據會員資料上的電話，通知她去退錢。

全聯超用心對待顧客的服務，不只是讓原PO與他的老母親感動，也嚇壞許多網友，表示「由此可知，留會員資料的重要性」、「好有良心的企業」、「難怪全聯可以越開越多間」、「以後我都要去新莊的那家全聯」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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