離譜！獨留歲半子於浴缸致溺斃　吸毒台媽伴屍2日才被揭發

孩子本應是母親的寶貝，但高雄市一名20歲年輕媽媽，於前年10月讓1歲半的兒子自己洗澡，導致男嬰溺斃，沒想到她事後不但無報警，更在網上搜尋「CPR急救方式」和「如何辦嬰兒後事」等關鍵字，最後一邊吸毒，一邊伴屍2天，直至男嬰屍體長出蛆蟲才被同居友人發現報警。該名母親昨日（17日）在高雄地院因過失致死罪，被判刑10個月。

高雄市一名媽媽在兒子溺斃後仍不報警，一邊吸毒，一邊伴屍2天，直至男嬰屍體長出蛆蟲才由同居的友人發現報警。（TVBS截圖）

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該名20歲的林姓女子和許姓丈夫育有2子，前年許男因犯案入獄，獨留林女一人照顧小孩，林女帶着2子投靠一名張姓友人，並住進友人家中。不過林女本身有毒癮，未有盡責照顧孩子，常常將孩子丟在家中，甚至還會在家吸毒。

直到2017年10月，當時林女為了幫1歲半的長子洗澡，將41厘米高的浴缸注滿水，然後將男嬰放進浴缸裡後，並離開浴室，留下兒子獨自一人。因為男嬰仍十分年幼，無法獨自站立，在浴缸中滑倒，更撞擊頭部失去意識，沉入水中。

當時林女為了幫1歲半的長子洗澡，但獨留在浴缸，兒子在浴缸中滑倒，更撞擊頭部而失去意識。示意圖，非當事人。（GettyImages）

7、8分鐘後，林女回到浴室發現男嬰臉部朝下，趕緊將他撈起，但男嬰已無反應。但林女第一時間竟然不是報警，而是上網搜尋「溺水」、「CPR急救方式」，並自行替男嬰急救，見男嬰仍沒有反應，她亦只是把他放在床上，導致男嬰失救死亡。

事後，林女仍把男嬰屍體放着不管，吸毒、伴屍整整2天，直到男嬰屍體長出蛆蟲，被同屋的張姓友人發覺，事件才曝光。林女其後向警方坦言，當時是害怕被捕才沒報警。案件昨日在高雄地院審理，林女以過失致死罪，被判有期徒刑10個月，全案可上訴。

（綜合）