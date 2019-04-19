【台灣地震】護士強震下棄逃生急忙護嬰　輕拍BB安撫　網民超感動

社會上還是有溫暖的人和事！台灣花蓮昨發生6.1級地震，民眾即趕緊逃出家門或躲在桌子底下，保護自身安全。不過新北市一間產後護理中心的醫護人員卻放棄逃生，強震一刻秒衝嬰兒車旁，用雙手緊抓把車固定，又用肉身保護孩子。影片令網民相當感動，不足半天獲逾5萬個讚好，大量留言讚揚醫護專業。

新北市一間產後護理中心醫護放棄逃生，震晃一刻秒衝嬰兒車旁，用雙手緊抓把車固定，又用肉身保護孩子。（fb「爆料公社」截圖）

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有台灣網民昨晚（18日）在facebook群組「爆料公社」上載影片，從產後護理中心的閉路電視畫面可見，3名醫護人員在地震下強忍晃動，堅持走到嬰兒車旁，緊抓着會滑動的嬰兒車，她們3人每人固定約3輛嬰兒車，又不時用手輕拍孩子安撫，並彎腰保護寶寶。上載者形容，「無私的白衣天使如同慈母保護着孩子」，令人非常感動。

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影片曝光後，不足半天已有逾5萬人讚好，又紛紛留言感謝白衣天使的付出，「辛苦了！還拍拍小baby ，真的很偉大」，亦有不少作為媽媽的網民看得感動，「感謝有你們」、「最近一直出現虐嬰新聞，看到這則，倍感溫馨」，又希望社會可以有更多正能量的事情。