極品港媽叫診所護士帶女如厠　稱生出來已盡本份：仲要幫佢抆屎？

為人母親生下子女已算盡本分？有護士發文指遇到極品港媽，對方帶女兒求醫，其間女兒想大便，沒料港媽竟大聲叫嚷要護士帶女兒如厠。聽到護士拒絕，港媽即指女兒出生後均由別人負責其日常生活，強調不願幫女兒「抹PatPat」，「我已經生咗佢出嚟，做咗我應該做嘅本份」，護士決不退讓，港媽即「發爛渣」，網民對此大表驚訝，直斥她非常離譜。

有港媽不願為女兒上「抹PatPat」，反要求護士帶去厠所。（視覺中國/GettyImages）

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診所助護「珍寶豬」昨日（1日）於facebook專頁「診所低能奇觀」發帖分享，指最近遇到一位港媽帶女兒到診所，登記後女孩表示想去大便，其母即大叫：「帶我個女去廁所呀」，當時診所內無人回答，港媽即走到她前面質問：「你聽唔到我講咩呀？」

助護指即時向港媽解釋拿鎖匙後可到外面使用洗手間，惟對方拒絕，「我唔會理呢啲嘢囉，我個工人今日放假呀」，再次提出要助護帶其女去廁所。助護反問：「個女你嘅，你幫佢好正常呀」，港媽即指不願幫女兒「抹PatPat」，超離譜回覆令人生氣。

港媽指從不會照顧女兒的日常生活，平日都是工人負責。（facebook專頁「診所低能奇觀」截圖）

該港媽更稱「我已經生咗佢出嚟，做咗我應該做嘅本份」，自爆「佢出世到而家我都唔需要同佢換片沖涼，陪月又有工人又有，我對手冇掂過呢啲嘢，一次都冇」。

該港媽不停炮轟，堅持要求助護帶女兒去厠所，「佢一陣喺度去咗嘅話，你買衫褲畀佢換呀？佢啲衫係咩牌子你知唔知呀？分分鐘貴過你一日人工呀」。助護繼續不為所動，港媽其後恐嚇要向其老闆投訴。

女童其後主動向母親表示懂得去厠所，惟港媽卻發晦氣：「你唔准去呀！等工人返嚟先好去呀！」最後她也只好「死死地氣」帶女兒去厠所，結束鬧劇。

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帖文一出即引起網民熱烈討論，不少人都覺得難以置信，認為孩子最無辜，「個小朋友好可憐」、「呢啲咁嘅人都生仔女，真係世界未日，好在個女話識自理...」、「自己個女啲屎都嫌棄，學咩做人老母」。

有人認為事件太誇張，惟有網民即指其身邊都有類似例子，「我識一個有錢女人都係咁」、「雖然無聽過佢講理由，但啲咁嘅阿媽，我真係識咗個」；亦有人指，事件中最厲害的是「無出場嘅工人姐姐」，「頂得住咁樣嘅mom，仲要幫佢教識小朋友自理，直頭要加人工啦！」。

（facebook專頁「診所低能奇觀」）