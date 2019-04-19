港女做facial遲到逾一小時被扣時間　嬲爆投訴：幫襯10年一向例遲

遲到仍然聲大夾惡的人最討厭！一名美容院職員在網上投稿訴說冤屈，指遇到一位女客人預約美容服務，卻遲到逾一小時，當她發現被扣減服務時間，即發怒投訴，更指自己光顧該店10年，一向都會遲到，但從來沒有扣過時間，「我要投訴你哋」。不過最令樓主不忿的是經理不但不維護員工，更責罵不應得罪客人，「叫我哋氹返個客」。

美容師提供一對一服務，如預期爆滿時遇到客人遲到，就會影響到下一個客人，故遲到者可能被扣時間。（Gettyimages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民日前投稿至facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」，指自己曾在美容院任職客戶服務員，曾遇到一名無理客人，令她相當無奈。樓主指該女士預約下午1時做美容，服務過程大概75分鐘，美容院一般會預留個半小時。但該客人遲了一小時5分鐘才到達，而職員亦預先通知，因美容師3時會有客人，「只可以做到三點，佢一支箭就衝咗入房」。

怎料該客人做完美容時卻「發晒癲」，質問「點解會做唔足時間？我覺得你哋嘅服務差咗好多」，更反過來投訴「如果唔夠時間應該一早同我講，等我今次唔好做」。職員唯有再次解釋，因她遲到要扣減時間。但該客人竟更加「聲大夾惡」稱，「下！我不嬲都要遲15分鐘㗎啦，呢啲係常識嚟㗎喎，我一向都係咁㗎喎，個個都知㗎啦！」。

職員聽到客人的「理由」後非常無奈，但為了不得失客人，仍好聲好氣地道歉：「唔好意思，下次我哋補返時間畀你。」不過客人仍得寸進尺，「我唔明白你哋呢啲咩服務囉，我喺度幫襯咗10年，一向都係咁樣遲到，一向都冇扣我時間，我要投訴你哋」。

一肚氣的樓主在客人離開後，隨即向經理匯報，竟得到令她更失望的結果，「經理唔幫我哋不單止，仲同個女人一齊喺度發花癲，話我哋唔應該得罪個客，叫我哋氹返個客，如果唔係我哋就死梗」。

帖文引起網上熱議，不少網民都替樓主不值，認為事件中最錯是經理，「梗係個經理縱壞呢啲客」、「癲經理配癲西客，難為班細嘅」；有人批評該客人極離譜，「你問下佢搭飛機係咪都遲15分鐘丫嘛」、「你宜家唔係遲15分鐘，係遲咗65分鐘auntie」。



（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」）