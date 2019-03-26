無禮西客掟散子落枱找數　台便利店員分享進化三部曲高招反制

全台灣最常遇到奧客（難頂客人）的職業，非超商（便利店）店員莫屬，若寫起奧客行為錄大概可以如同電話簿一樣厚到變兇器。當然，人總會長大，店員也是隨著工作逐漸擺脫「菜味」，從被客人玩蛻變為佔據主導地位，若以「遇到客人把錢丟桌上」的情況來說，變化過程大概可以分為3個階段：

有店員在網上貼出反制愛丟錢客人的方法。（Dcard Facebook）

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網民怎麼說？

深有同感！亂丟錢的客人最討厭了。「我也經歷過這三個階段」「以前餐飲業也有客人丟錢在桌上，我要找錢給他的時候，當他手伸出來那一瞬間，我直接把錢放桌上，我還假裝沒事，然後用餘光看客人撿錢，一個字，爽！」「那種丟錢的真的很討厭，好像我在乞討」「我還在默默撿錢的階段QQ」「在全家短短三個月，每天每天都在撿客人丟桌上的錢，撿到很累啊！！！」「我也都用丟的給他，然後他在撿的時候我就一直笑笑地看著他」「711做了兩年多，結帳收錢手都伸出去了客人還把錢放桌上，只要客人丟錢我們就丟發票」

各種花式丟錢，只有想不到沒有辦不到。「這算小意思了……我還遇過拿四個藍色小朋友（台灣1000元紙鈔）想丟給我，結果整張飛出去的笑話XD」「當初還是第三天小小菜鳥的時候遇過，還沒掃完商品條碼，客人就把千鈔放在簽卡單的台子上，結果秒飛走，大罵我：有哪個主管會想用你！」「我遇到離櫃檯差不多1公尺距離，把麵包用丟的丟在櫃檯要給我刷的叔叔」「零錢沒遇過但有時候遇到鈔票用丟還是甩的那種真的會牙起來……只能希望他趕快滾，但我昨天遇到垃圾用拋物線丟給你叫你幫他丟的」「之前遇過一個客人買1-200塊的東西，從皮夾裡挑了一張500之後，用甩的……那張500就華麗的旋轉到我面前……」

「那張500就華麗的旋轉到我面前」示意圖（Dcard Facebook）

很想硬起來……但前有奧客客訴後有主管訓話，還是只能忍！「待了三年量販收銀，還是無法接受這個行為，但太孬（怯懦），還是只能笑笑的，也好想這樣啊」「客人丟錢我也會很不爽，心裡無限白眼，但是還是不能怎樣。除了被客訴，還會被組長找麻煩，所以只能忍耐」「在全x（超市）打工，一堆客人也是用丟的。說真的做了快兩年了雖然不爽能怎樣，今天如果是店員以牙還牙來丟在桌上被客訴，公司一定說是客人對、客人至上啊～只能說台灣的環境養出這些奧客吧」

真．資深店員路過：看太多就無感了。「做了三年超商已無感，不管是桌上還是手上，不要少給就好」「零錢放桌上我覺得還好，我撈回來會比較好數」「真的資深的店員對客人的任何行為都不會有感覺，兩年711奴隸路過」「做全家快三年，只要不要用仙女散花一樣撒桌上，我就謝天謝地了」

唉，只能說店員難為啊，能長久做下去的都夠佛！奧客們若是覺得拿錢有困難、硬幣總是會自動從手中彈出去的話，乾脆都拿悠遊卡或行動支付結帳啦，手機你們總不會也甩出去了吧？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】