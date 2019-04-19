鄰居將私家車當「垃圾車」囤積廢料　台男超崩潰：家人快得憂鬱症

遇上愛囤積垃圾的鄰居，可說十分不幸，台灣一名男網民在facebook上大呻，所住大廈有個女住客有收集癖，整天四處找垃圾放在停在樓下的私家車內，一袋袋的垃圾把車尾廂塞爆後，就開始堆疊到車頂上，弄得大廈附近衛生非常差，日光日白也有老鼠橫行。台男近日發現該輛私家「垃圾車」突然駛走，內心狂喜之際，才發現這幾天正常環保局派員到來調查，所以鄰居才適時把車駛走，相信避過風頭後又會故態復萌，台男無奈道「家人都快得憂鬱症了」。

台男每天拍下私家車的情況，只見車尾箱塞爆，完全變成「垃圾車」，令附近環保衛生變差。（fb群組「爆料公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台男今日在facebook群組「爆料公社」發文，分享鄰居的「垃圾車」情況。從上載的照片可見，大廈地下停泊了一輛白色私家車，車尾箱被多袋垃圾塞爆，車尾箱的蓋根本無法關上。台男拍照紀錄了多天的情況，只見車尾箱的垃圾「滿瀉」後，有人就用繩子將垃圾綁在車尾，或者堆疊至車頂，情況十分恐怖。

樓主稱，連續一兩個月來，大廈門前都停着這輛車，車上整天堆滿垃圾，但兩天前車子突然駛走，令街道變得乾淨，「好想幫她拍拍手」。但歡樂的時光過得特別快，原來昨午環保局派了近10人到附近巡查，鄰居猜測鄰居可能想避查而特意把車先行駛走。樓主感嘆最近出門時都要拍一張照，「為了自己的環境、安寧，我不得不這麼做」、「家人都快得憂鬱症了」。

台男指「垃圾車」引來老鼠。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

有網民稱認出囤積垃圾的女人，估計她是撿物資作回收賺錢。樓主補充，該鄰居不光在車外放垃圾，就連車廂後座、副駕駛座都塞滿，「現在回收應該不好賺吧？她都亂收，便當盒、塑膠罐，污水就留在我們巷道，臭死了」。樓主曾向相關部門投訴，但只獲回覆房屋外的東西只要不落地，也沒有違法就沒法規管。大廈住客曾向涉事婦人反映意見，要求她不要收囤積垃圾，但她只回一句稱「我又沒撞死人」，反而委屈稱被欺負。據樓主的觀察，該婦人每晚11時就會出外收集垃圾，然後回到大廈樓下，整理到凌晨5、6時。

另有人解釋，環保局的人收到投訴後，一般會先通知當事人在限期內清走垃圾，「很簡單啊，環保局限定自行清理，再約日期複檢，複檢把東西車開走，環保人員走再開回家啊」，所以治標不治本，只會乾淨一兩天。亦有人網民表示，相信該婦人患了「囤積症」，如果自己不肯求助或改善，旁人就很難處理，故十分同情樓主苦況。

（facebook群組「爆料公社」）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁