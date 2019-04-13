台灣網紅聖結石來港飲芒果汁有膠片　發記甜品：已當天更換器材

芒果汁正常應該無渣，認真一看竟然有膠片？台灣網紅「聖結石」的YouTube頻道擁有多達147萬個訂閱，在網上非常有人氣，日前他到香港享用美食，在尖沙咀「發記甜品」喝芒果汁時，發現嘴裏有些小硬塊，吐出來一看懷疑是膠片。他見狀向店方反映果汁可能有問題，豈料店員只說了一句「哦，我換一杯給你」，他批評店方對他「完全視若無睹」，離開後還咳了約10分鐘，於是在個人專頁分享事件，呼籲遊客小心。 發記甜品回應《香港01》指，事發後已派管理人員到分店調查，當天更換了有關器材，並向聖結石解釋及道歉。

台灣網絡紅人「聖結石」日前到香港發記甜品飲芒果汁，卻發現裏面有膠片。（fb專頁「聖結石 Saint」圖片）

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香港是美食天堂，自然吸引到不少旅客前來用餐，日前台灣網紅聖結石來到香港，但卻遇上不快事件。他在個人專頁寫道，在香港的發記甜品點了芒果汁，喝了半杯發現有異，吐出來一看，竟然是一些小硬塊，他質疑是「塑膠片」。

聖結石馬上提醒店方芒果汁有異，想他們調查一下，豈料老闆娘只說了一句：「哦，我換一杯給你。」他連忙說不用不用，「我心想其實你給我10杯我也不太敢喝了，用意只是希望提醒店家而已，結果店家完全視若無睹當沒有發生過一樣，沒有任何解釋、查證，當然也不可能有道歉啦」。

台灣網紅「聖結石」的YouTube頻道擁有多達147萬個訂閱，在網上非常有人氣。（fb專頁「聖結石 Saint」圖片）

結果，結帳時店方沒有收取問題果汁的費用，但聖結石指自己咳了大約10分鐘，感覺還有異物卡在喉嚨，最後要回酒店狂灌水，希望將膠片沖進胃。他提醒網民要小心喝到「特製果汁」，更標籤了該發記甜品的facebook專頁，希望他們不要再賣問題果汁，帖文引來多名香港及台灣網民熱議。

發記甜品回應《香港01》指，事件發生後他們已派了管理人員到分店調查，有關器材亦已經於當天更換。另一方面，店方已向聖結石及其經理人解釋及道歉，對方已接受道歉。

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